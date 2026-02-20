Sạc di động thông minh hỗ trợ cao điểm đi lại tại Trung Quốc

Trong cao điểm Xuân vận - đợt di chuyển lớn nhất năm tại Trung Quốc - áp lực không chỉ dồn lên giao thông mà còn lên hạ tầng sạc xe điện. Trước lưu lượng phương tiện năng lượng mới tăng mạnh, nhiều địa phương đã triển khai hệ thống sạc di động thông minh nhằm giảm quá tải tại các trạm dừng nghỉ cao tốc.

Tại khu dịch vụ Bình Hồ, trên tuyến cao tốc nối Hàng Châu - Thượng Hải, các robot sạc gắn bánh xe liên tục được điều phối tới từng xe theo yêu cầu đặt qua ứng dụng. Thay vì phải xếp hàng chờ đến lượt tại trụ sạc cố định, chủ xe chỉ cần quét mã, thiết bị sẽ được điều động tới tận nơi đỗ.

"Trước đây, điều tôi lo nhất là phải xếp hàng dài tại các trạm sạc trong dịp cao điểm Xuân vận, có khi mất một đến hai tiếng. Nhưng hôm nay, ngay khi đỗ xe, tôi chỉ cần quét mã, nhân viên điều khiển robot sạc từ xa tới. Tôi chỉ việc cắm cáp và sạc, tiện như gọi đồ ăn mang về", một chủ xe cho hay.

Theo đơn vị vận hành, sau khi triển khai thiết bị sạc di động, số lượt xe sạc mỗi ngày tại Bình Hồ tăng từ hơn 180 lên hơn 220 lượt và có thể vượt 400 lượt/ngày trong giai đoạn cao điểm.

Hệ thống này được tích hợp vào nền tảng quản lý thông minh do ngành giao thông, điện lực và cơ quan ứng phó khẩn cấp phối hợp phát triển. Nền tảng có thể theo dõi tình trạng trụ sạc theo thời gian thực, dự báo giờ cao điểm và điều phối thiết bị di động tới điểm quá tải.

Anh Chen Jiapeng - Nhân viên khu dịch vụ sạc xe điện cho hay: "Chúng tôi có thể theo dõi tình trạng các trạm sạc trên ứng dụng này. Ví dụ, nếu lưu lượng giao thông lớn hoặc nhu cầu điện tăng đột biến tại một khu dịch vụ, chúng tôi có thể điều động xe sạc di động gần nhất đến hỗ trợ sớm nhất có thể, và chỉ mất khoảng nửa giờ để tới địa điểm được chỉ định".

Theo Bộ Giao thông Trung Quốc, lưu lượng xe năng lượng mới trung bình mỗi ngày trên mạng lưới cao tốc quốc gia trong mùa Xuân vận năm nay dự kiến đạt 9,5 triệu lượt. Việc triển khai sạc di động cho thấy hạ tầng đang phải thích ứng với tốc độ gia tăng nhanh của xe điện, trong bối cảnh nhu cầu đi lại dịp Tết đạt mức kỷ lục.