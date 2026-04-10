Sạc 5 phút chạy 400km: BYD Seal 08 lộ diện thông số khiến đối thủ 'đứng ngồi không yên'

Mẫu sedan điện mới BYD Seal 08 đã được liệt kê trong danh mục xe mới của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, qua đó xác nhận nhiều thông số kỹ thuật quan trọng trước khi dự kiến ra mắt thị trường vào quý II/2026.

Theo hồ sơ đăng ký, Seal 08 sẽ có nhiều cấu hình hệ truyền động khác nhau. Phiên bản cao cấp nhất sử dụng hai mô-tơ điện dẫn động bốn bánh, trong đó mô-tơ phía trước cho công suất 190 kW (255 mã lực) và mô-tơ phía sau đạt 320 kW (429 mã lực). Tổng công suất hệ thống đạt 510 kW (684 mã lực), giúp Seal 08 trở thành một trong những mẫu sedan điện mạnh nhất của BYD.

Ngoài ra, hãng xe Trung Quốc còn cung cấp các phiên bản dẫn động cầu sau với công suất 320 kW (429 mã lực) và 255 kW (342 mã lực) nhằm mở rộng lựa chọn cho khách hàng.

Về kích thước, BYD Seal 08 thuộc phân khúc sedan cỡ lớn với chiều dài 5.150 mm, rộng 1.999 mm và cao 1.505 mm, cùng chiều dài cơ sở 3.030 mm. Xe có trọng lượng không tải 2.040 kg và tốc độ tối đa 240 km/h, đi kèm bộ lốp 245/45R19.

Hệ thống pin của Seal 08 sử dụng pin lithium sắt phosphate (LFP) với công nghệ Blade Battery thế hệ thứ hai - nền tảng pin mới nhất của BYD. Các cell pin được cung cấp bởi Hefei BYD Industrial, trong khi bộ pin hoàn chỉnh do Xiangyang FinDreams Battery lắp ráp.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là nền tảng điện áp cao 800V kết hợp công nghệ sạc siêu nhanh cấp megawatt. Theo BYD, công nghệ này có thể nạp đủ năng lượng cho quãng đường khoảng 400 km chỉ trong 5 phút, đồng thời mang lại tầm hoạt động thuần điện dự kiến vượt 1.000 km.

Không chỉ tập trung vào hiệu suất và phạm vi hoạt động, Seal 08 còn được trang bị nhiều công nghệ khung gầm tiên tiến như hệ thống đánh lái bánh sau giúp cải thiện khả năng xoay trở và hệ thống kiểm soát thân xe thông minh DiSus-A.

Trên nóc xe còn xuất hiện cảm biến LiDAR, hỗ trợ hệ thống lái thông minh God’s Eye B (DiPilot 300) - nền tảng hỗ trợ lái nâng cao của BYD.

Seal 08 là một phần của dòng sản phẩm “Ocean 8 Series Dual Flagship” của BYD, cùng với mẫu SUV Sealion 08. Hai mẫu xe này được công bố lần đầu vào tháng 12/2025. Trong khi Seal 08 đã dần lộ rõ thông tin và chuẩn bị ra mắt, mẫu Sealion 08 hiện vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.