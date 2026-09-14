Saab nhận thêm hợp đồng để phát triển hệ thống máy bay chiến đấu tiên tiến

Thụy Điển đang cho thấy họ muốn đẩy nhanh tiến độ phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới.

Công ty Saab đã nhận được đơn đặt hàng từ Cơ quan Hậu cần Lực lượng Vũ trang Thụy Điển (FMV) trị giá khoảng 2,9 tỷ SEK (300 triệu USD) để tiếp tục nghiên cứu ý tưởng về một loại máy bay chiến đấu đầy triển vọng.

Thời hạn hoàn thành khối lượng công việc chính được ấn định vào giai đoạn 2026 - 2028, hợp đồng có điều khoản cho phép tiếp tục công việc vào giai đoạn 2029 - 2030.

Theo thông cáo báo chí của Saab, đơn đặt hàng này nhằm phát triển và trình diễn các công nghệ cho một hệ thống máy bay chiến đấu tiên tiến.

Chương trình sẽ tạo ra các công nghệ tích hợp hệ thống, điều khiển tự động, radar và quản lý tín hiệu vật lý khác, bên cạnh đó là động cơ, công nghệ kỹ thuật số và các quy trình sản xuất tiên tiến. Một trọng tâm riêng biệt sẽ là phát triển nền tảng công nghệ và công nghiệp cho sự phát triển hơn nữa của Không quân Thụy Điển.

Theo Saab, công việc đang tiến hành nhằm mục đích xây dựng chuyên môn, giảm thiểu rủi ro kỹ thuật và duy trì quyền tự do lựa chọn trong quá trình phát triển hệ thống chiến đấu của Không quân Thụy Điển trong tương lai.

Tuy nhiên, đơn đặt hàng mới này không phải là hợp đồng sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu mới và cũng không quyết định về cấu hình cụ thể của hệ thống không quân tương lai.

Công ty Saab sẽ tạo ra nền tảng tiêm kích thế hệ 6 cho Không quân Thụy Điển.

Giai đoạn mới tiếp tục công việc của Saab trong Dự án Koncept für Framtida Stridsflyg (KFS), còn được gọi là Vagval stridsflyg. Chương trình được thiết kế để phát triển các phương án cho sự phát triển của Không quân Thụy Điển sau năm 2040 và đang được thực hiện với sự tham gia của FMV, Saab và những tổ chức nghiên cứu và công nghiệp quốc gia khác.

Thỏa thuận ban đầu cho chương trình được ký kết hồi tháng 3/2024. Vào tháng 10/2025, Saab nhận được một đơn đặt hàng bổ sung trị giá 2,6 tỷ SEK, bao gồm việc tiếp tục nghiên cứu ý tưởng, phát triển công nghệ và chuẩn bị một nguyên mẫu trình diễn với chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 2027.

Trong khuôn khổ công việc hiện tại, Saab đang nghiên cứu nhiều phương án kết hợp các nền tảng có người lái và không người lái hoạt động như một hệ thống duy nhất.

Ý tưởng đang được nghiên cứu bao gồm máy bay chiến đấu có người lái, máy bay không người lái cho các hoạt động phối hợp với tiêm kích, và một hệ thống phân tán tích hợp tàu sân bay, cảm biến, vũ khí và hệ thống điều khiển mạng.

Vào tháng 8/2026, Saab đã công bố mô hình kích thước thật của hệ thống máy bay chiến đấu không người lái A3-001. Mẫu thiết kế này có kiểu dáng khí động học tàng hình, không cánh đuôi đứng và được coi là một trong những lựa chọn khả thi cho nền tảng tương lai, có khả năng hoạt động cùng với tiêm kích có người lái.

Nguyên mẫu A3-001 được trưng bày không phải là máy bay sản xuất hàng loạt hay mẫu thử nghiệm bay đầu tiên. Saab cũng đang phát triển các mẫu A1 và A2, được tạo ra để thử nghiệm thiết kế khí động học, hệ thống đẩy, hệ thống điều khiển tự hành và thiết bị trên máy bay.

Dự kiến các máy bay trình diễn với đặc tính hiệu suất gần giống với chiến đấu cơ sẽ cất cánh vào năm 2030. Thời hạn hợp đồng chính cho đơn đặt hàng mới kết thúc vào năm 2028, nhưng tùy chọn có thể kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2030.

Theo Saab, đơn đặt hàng mới này là sự tiếp nối của các hợp đồng đã ký kết vào năm 2024 và 2025. Giám đốc hàng không của Saab - ông Lars Tossman lưu ý rằng công việc này nhằm mục đích phát triển và chứng minh hơn nữa các công nghệ có thể sử dụng trong hệ thống máy bay chiến đấu tiên tiến.