Sáng 3-3, Công an xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Vũ Luân Em (SN 2002; trú xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) cho Công an phường Từ Liêm, TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản là một xe máy hiệu Exciter.

Nguyễn Văn Vũ Luân Em tại thời điểm bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 25-2, người dân phát hiện một thanh niên điều khiển xe Exciter bị té ngã xuống mương nước ven đường Đông Trường Sơn (đoạn qua làng Klãh, xã Chơ Long). Thấy thanh niên lạ mặt và chiếc xe không gắn biển số, có nhiều biểu hiện bất thường, người dân đã trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Chơ Long nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận thấy người và phương tiện có nhiều dấu hiệu nghi vấn; lời khai về nhân thân và nguồn gốc chiếc xe có nhiều mâu thuẫn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 10 giờ cùng ngày, đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Theo lời khai, khoảng 15 giờ ngày 22-2, Luân Em đến một cửa hàng mua bán xe máy trên địa bàn phường Từ Liêm hỏi mua một chiếc Exciter. Khi chủ cửa hàng báo giá 38 triệu đồng, do không đủ tiền, đối tượng này nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng lúc chủ cửa hàng sơ hở, Luân Em nổ máy xe, tăng ga bỏ chạy.

Sau đó, Luân Em điều khiển xe chạy thẳng từ Hà Nội vào phía Nam với ý định trốn vào TP HCM. Khi đến khu vực đèo Hải Vân, Luân Em tháo bỏ biển số xe nhằm tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, do chạy xe đường dài trong tình trạng mệt mỏi, đến rạng sáng 25-2, khi lưu thông qua đoạn đường Đông Trường Sơn thuộc xã Chơ Long, đối tượng buồn ngủ, mất lái và tự té ngã.

Qua xác minh, Công an xã Chơ Long xác định chiếc xe bị cướp có biển kiểm soát 36K5-214.xx. Luân Em từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện trường nơi đối tượng té ngã ven đường Đông Trường Sơn.

Xác định vụ việc xảy ra ngoài địa bàn tỉnh, có tính chất nghiêm trọng, Công an xã Chơ Long đã tạm giữ đối tượng, đồng thời báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và phối hợp với Công an phường Từ Liêm để xử lý theo thẩm quyền.

Hiện toàn bộ hồ sơ, tang vật và đối tượng đã được bàn giao cho Công an phường Từ Liêm tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.