Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Bích Ngọc, sinh năm 1975, trú tại xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021 đến năm 2024, đối tượng Ngọc đã cho người dân có nhu cầu vay tiền với mức lãi suất vượt quá 05 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật (khoảng từ 121% đến 182%/năm), qua đó thu lợi bất chính số tiền gần 500 triệu đồng. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo: Ai là bị hại của đối tượng Vũ Thị Bích Ngọc, đề nghị liên hệ Điều tra viên Lê Hoàng Hữu (SĐT: 0982.619.586) để được hướng dẫn giải quyết.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay vốn cần đến các cơ sở tín dụng của Nhà nước để giao dịch; đồng thời thường xuyên nâng cao cảnh giác, tích cực phối hợp, tố giác, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.