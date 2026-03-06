HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sà lan va cầu Ghềnh, nhiều người đi xe máy ngã nháo nhào, hiện trường đang được xử lý

Nguyễn Tuấn |

Sà lan va chạm mạnh vào cầu Ghềnh khiến nhiều xe máy ngã nháo nhào, hiện cảnh sát đã có mặt tại hiện trường

Hơn 10 giờ trưa 6-3, tàu chở hàng số hiệu NP8437 đi từ hướng cầu Hóa An về cầu Đồng Nai đã va chạm mạnh vào nhịp giữa cầu Ghềnh (phường Trấn Biên, Đồng Nai).

Hiện trường vụ cầu Ghềnh va chạm

Cú va chạm mạnh khiến cầu Ghềnh rung lắc, 6 xe máy trên cầu bị ngã vào lan can khiến nhiều người bị xây xát.

Đường sắt bị xô lệch, lan can đường bộ bị cong, hư hỏng. Nhận tin báo, ngành đường sắt đã phong tỏa khu gian Biên - Dĩ An và 2 đầu cầu nhằm phục vụ công tác điều tra.

Sà lan va chạm cầu Ghềnh, nhiều người đi xe máy ngã nháo nhào - Ảnh 1.
Sà lan va chạm cầu Ghềnh, nhiều người đi xe máy ngã nháo nhào - Ảnh 2.
Sà lan va chạm cầu Ghềnh, nhiều người đi xe máy ngã nháo nhào - Ảnh 3.

Xe máy trên cầu bị ngã nháo nhào khi sà lan va cầu Ghềnh

Cách đây 10 năm (2016), cầu Ghềnh bị sà lan đâm sập khiến nhiều người và xe máy rơi xuống sông. Sau đó, ngành đường sắt đã làm mới cầu Ghềnh như hiện nay. Hiện cầu Ghềnh là cầu đường sắt và xe máy nối từ cù lao Hiệp Hòa (phường Trấn Biên) sang phường Biên Hòa.

Đang đốt vàng mã, nam thanh niên nhận cú tát trời giáng từ người hàng xóm: Diễn biến bất ngờ sau đó
Tags

Báo Người Lao Động

Đồng Nai

cầu Đồng Nai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại