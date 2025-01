S25 Ultra nâng cấp rất mạnh, vượt trội iPhone 16 Pro Max: Cuối cùng Samsung đã có chiến thắng đầu tiên?

Hãy nhìn vào chip và RAM của Galaxy S25 Ultra

Galaxy S24 Ultra hiện tại là thiết bị mạnh mẽ và là một trong những điện thoại tốt nhất hiện có trên thị trường. Nhưng với nhiều người, dòng iPhone 16 Pro vẫn là lựa chọn ưu tiên. Điều này có thể xuất phát từ việc S24 Ultra có thể đứng ngang hàng nhưng chưa mang yếu tố thực sự nổi trội so với sản phẩm của Apple.

Vậy Galaxy S25 Ultra sắp ra mắt tới đây sẽ làm thế nào để cạnh tranh với các mẫu iPhone hàng đầu?

Theo các rò rỉ gần đây, Samsung dường như tiếp tục đi theo hướng lặp lại thay vì có những cải tiến lớn. Tuy nhiên, Galaxy Ultra mới sẽ chứng kiến những thay đổi nổi bật so với thế hệ trước về thiết kế và có thể là trang bị những vũ khí đặc biệt để so kè với đối thủ.

Hãy xem bảng bên dưới để so sánh nhanh thông số kỹ thuật tin đồn của Galaxy S25 Ultra với iPhone 16 Pro Max. Galaxy S25 Ultra được cho là có màn hình lớn hơn một chút nhờ viền được thu nhỏ, camera siêu rộng được nâng cấp và có thể sử dụng chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, RAM lên đến 16 GB.

Điểm đáng chú ý ở đây chính là chip và RAM. Nghe có vẻ bình thường, vì mỗi mẫu Galaxy S-series Ultra nằm nào chẳng có chip mạnh hơn và hiệu quả hơn so với các thế hệ trước. Nhưng năm nay câu chuyện đã khác.

Trước hết, Qualcomm đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc sản xuất chip hàng đầu để bám sát chipset dòng A do Apple tự sản xuất. Trong khi A17 Pro có một số cải tiến, sau đó được nâng cấp một chút ở A18 Pro, chip Snapdragon mới nhất của Qualcomm đã vượt qua các chuẩn mực và hứa hẹn sẽ có những cải tiến lớn về sức mạnh AI và GPU.

Điện thoại thông minh ngày nay gần như không còn cái gọi là tình trạng chậm giật đến mức không thể sử dụng, và việc nâng cấp qua từng thế hệ không mang lại bước nhảy vọt đáng kể về hiệu suất khi sử dụng trong thế giới thực.

Nhưng vấn đề nằm ở cách triển khai phần mềm của Apple và Samsung.

Trong khi iPhone không có quá nhiều tác vụ nặng để khai thác con chip của mình, việc nâng cao sức mạnh nhiều hơn nữa lại là yếu tố cần thiết với Galaxy Ultra nhờ vào tính năng DeX.

Điện thoại của Samsung thực sự có thể hoạt động như một cỗ máy toàn năng không khác gì một chiếc máy tính khi sử dụng DeX có đủ sức mạnh để tạo cảm giác mượt mà và phản hồi nhanh.

Và đối với chơi game, sức mạnh đó có thể giúp Samsung khai thác mối quan hệ trước đây với Microsoft để đưa một số trò chơi Xbox hay nhất vào điện thoại Galaxy S25 mà không cần phải dựa vào Xbox Cloud Gaming.

Điều này có thể làm giảm lợi thế mà Apple đang có, khi iPhone được trang bị A17 Pro và A18 Pro có thể chạy các trò chơi chất lượng console như Death Standing, mặc dù không ở tốc độ khung hình siêu mượt.

AI thực sự

Lợi thế thứ hai có thể kể đến là sức mạnh và khả năng triển khai của trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh chip Snapdragon, Galaxy S25 Ultra được cho là sẽ có RAM 16GB, tăng so với 12GB trên Galaxy S24 Ultra. Không gian sức mạnh sẽ rất dư dả để chạy khối lượng công việc AI trên thiết bị mà không cần hỗ trợ dựa trên đám mây.

Nếu điều đó trở thành hiện thực, chúng ta có thể thấy phản hồi nhanh hơn nhiều từ các tính năng Galaxy AI và có lẽ là các công cụ hỗ trợ AI hoàn toàn mới.

Và sau đó, nếu Samsung tích hợp chúng vào One UI một cách liền mạch - điều mà công ty đã không làm với phiên bản One UI hiện tại – người dùng có thể thấy Galaxy S25 Ultra mang lợi thế lớn hơn so với iPhone 16 Pro Max, vốn không có các tính năng Apple Intelligence khi ra mắt và chỉ được cung cấp nhỏ giọt.

iPhone 16 vẫn chưa phải là dòng điện thoại Apple AI mà người dùng mong đợi. Vì vậy, đây là cơ hội để Samsung đánh bại đối thủ của mình.

Kết hợp các tính năng AI thông minh và nhạy bén, với phần cứng mạnh mẽ mà điện thoại Galaxy Ultra luôn có, cộng với hệ thống camera sau linh hoạt - Galaxy S25 Ultra đang tràn đầy tiềm năng để trở thành mẫu điện thoại thông minh hàng đầu năm 2025.

Nếu Samsung làm được điều này, sẽ có không ít người bị cám dỗ quanh lại Android sau những năm tháng giam cầm trong bức tường sinh thái của Apple.