Trong bài bình luận trên trang Digital Trends, cây bút Nadeem Sarwar chỉ ra sự nhàm chán trong thiết kế điện thoại của Samsung, sự thiếu tách biệt giữa ngôn ngữ thể hiện giữa máy cao cấp và thiết bị giá rẻ, khiến điện thoại hàng đầu vài chục triệu trông không khác biệt so với các mẫu vài triệu tầm thường. Dưới đây là quan điểm của anh.

Thế hệ mới, thiết kế cũ

Năm 2015. Quay trở lại thời điểm nỗi ám ảnh của các nhà sản xuất là tạo ra những chiếc điện thoại mỏng nhất. Các thương hiệu Trung Quốc đã khẳng định sự hiện diện trong cuộc đua, đánh bại những ông lớn. Một thiết bị của Vivo chỉ dày 4,75mm.

Ngay cả Samsung cũng tham gia vào trò chơi và tung ra một chiếc điện thoại đánh bại chính Apple. Một thập kỷ sau, bánh xe thiết kế điện thoại thông minh đang quay trở lại với những chiếc điện thoại mỏng.

Tin đồn liên tục tiết lộ thông tin chi tiết về Galaxy S25 Slim và iPhone 17 Slim. Tôi hy vọng những lời đồn thổi về thiết kế mới của iPhone là sự thật. Tuy nhiên, tôi không mấy hy vọng vào Samsung.

Hình ảnh rò rỉ về Galaxy S25.

Một vài rò rỉ đáng tin cậy đã cho chúng ta cái nhìn đầu tiên về dòng điện thoại Galaxy S25 sắp ra mắt. Tất cả chúng đều trông giống hệt dòng Galaxy S24.

Mẫu S25 Ultra có vẻ mới mẻ hơn một chút, nhưng những tinh chỉnh này không có gì đột phá. Các nhà thiết kế của Samsung đã bo tròn các góc nhọn và gọi đó là nỗ lực cực nhọc. Mẫu Plus sẽ chỉ có vỏ kính với tông màu hơi khác một chút.

Hãy nhìn vào thiết kế được cho là "làm mới" trên Galaxy S25 Ultra chưa ra mắt và Galaxy A13 cấp thấp đặt cạnh nhau dưới đây. Sự tương đồng là rõ ràng. Tôi biết nhiều người có con mắt tinh tường. Vậy các bạn thử đoán xem đâu là chiếc điện thoại Galaxy S ẩn trong số này.

Xin lỗi. Tôi đã nói đối. Thực ra không có điện thoại dòng Galaxy S nào trong ảnh đó.

Những gì chúng ta có ở đây chỉ là các mẫu Galaxy A16, A05s và A34 5G. Riêng Galaxy A05s rẻ hơn bảy lần so với mẫu Galaxy S24 rẻ nhất, nhưng trông cả hai gần như giống hệt nhau.

Hãy tiếp tục với trò chơi đoán điện thoại tiếp theo. Trong hình ảnh bên dưới, một trong số chúng là điện thoại Galaxy S, trong khi hai thiết bị còn lại là điện thoại tầm trung từ dòng Galaxy A. Hãy phân biệt từng mẫu xem.

Xin lỗi! Một lần nữa, không có điện thoại dòng Galaxy S nào trong hình trên. Thay vào đó, các thiết bị bạn thấy là Galaxy A14 5G, Galaxy A55 5G và Galaxy A54 5G.

Hai sản phẩm sau thậm chí còn có thiết kế bằng kính và kim loại, mang đến trải nghiệm cầm tay tuyệt vời, chẳng khác gì Galaxy S24, hay thậm chí là cả Galaxy S23 trước đó, cũng như các phiên bản "Plus" tương ứng.

Nói một cách đơn giản, không có chi tiết nổi bật nào thể hiện được rằng Galaxy S mang thiết kế và cảm giác tốt hơn các dòng giá rẻ.

Tình cảnh của Samsung tệ đến mức khiến cho Apple dù không khá khẩm là bao trông vẫn ổn hơn. Cũng chính Apple vẫn tiếp tục bán iPhone SE với thiết kế mô phỏng theo một chiếc điện thoại đã ra mắt từ năm 2017.

Trong hình ảnh trên, bạn thấy ba dòng iPhone khác nhau được ra mắt trong vòng bốn năm. Apple ít nhất đã dành thời gian để di chuyển ống kính máy ảnh hoặc chuyển từ phần khuyết xấu xí sang phong cách Dynamic Island trong khoảng thời gian đó.

Samsung không làm như vậy. Trên thực tế, gã khổng lồ điện tử Hàn Quốc chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn khi bắt chước cùng một kiểu dáng ở mọi nơi, từ điện thoại hàng đầu và điện thoại tầm trung đến điện thoại giá rẻ.

Để làm mọi thứ tệ hơn, công ty có các thử nghiệm thiết kế hơi ngược đời. Hãy xem hai điện thoại thông minh Galaxy giá rẻ này, chỉ có giá bằng một phần nhỏ giá của dòng Galaxy S nhưng lại có có nhiều đường nét nổi bật hơn ở mặt sau.

Khi Samsung ra mắt Galaxy S22, hãng đưa ra những câu quảng cáo đậm chất phô trương như "Essence of Originality" và "Bold Geometry". Với sự ra mắt của Galaxy A, hãng cũng sử dụng câu chữ đắt giá: "A is for Aesthetic" (A đại diện cho tính thẩm mỹ)

Vấn đề nằm ở đây. Những câu từ mỹ lệ trong tài liệu truyền thông của mọi mẫu điện thoại Samsung từ đắt đền rẻ đều trông giống hệt nhau.

Tôi vẫn nhớ Galaxy S6 Edge và Galaxy S8. Đến nỗi mặc dù pin phồng và khung máy nứt, tôi vẫn giữ trong ngăn kéo vì vẻ ngoài nổi bật. Tôi từng không có tiền mua chúng vào thời điểm ra mắt nhưng vẫn sẵn sàng bỏ tiền mua những chiếc điện thoại đã qua sử dụng nhiều năm sau đó.

Samsung nên quay về quá khứ?

Không hề khó, Samsung. Chắc chắn là không khó với nguồn lực mà họ có. Cũng như năng lực mà họ sở hữu. Nếu đang tìm kiếm cảm hứng, hãy hướng mắt đến những cái tên Trung Quốc như OnePlus, Oppo, Vivo và Xiaomi.

Điện thoại của những thương hiệu này không hề kém cạnh. Một số thậm chí còn vượt trội hơn các thiết bị Galaxy S Ultra và Z Fold về mặt cải tiến và tính thực tế trong khi vẻ ngoài cũng hấp dẫn hơn nhiều. Chúng thậm chí còn có giá thấp hơn một chiếc Galaxy flagship trung bình.

Tôi có thể đưa ra hàng tá ví dụ. OnePlus 11 với tông màu đá cẩm thạch kem tinh tế. Oppo Find X8. Xiaomi 15. Google Pixel 9 Pro màu hồng. Tất cả đều mới mẻ nhưng quan trọng nhất là độc đáo giữa đám đông.

Samsung thậm chí còn không thể phân biệt được điện thoại cao cấp của mình với các nhà vô địch giá rẻ làm bằng nhựa. Thật không may, năm 2025 dường như chưa phải thời điểm thích hợp cho sự đổi mới thiết kế của Samsung nếu như thông tin rò rỉ là đúng.

2026 có lẽ là thời điểm thích hợp. Hãy quay về quá khứ đi Samsung.