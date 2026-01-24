Hệ thống phòng không S-400

Hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất, hiện đang được Quân đội Ấn Độ sử dụng, sẽ lần đầu tiên được trình diễn tại lễ diễu binh Ngày Cộng hòa ở thủ đô Ấn Độ, hãng tin ANI đưa tin.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf sẽ được trưng bày trên một nền tảng cơ động đặc biệt của Cục Các vấn đề Quân sự, dành riêng cho Chiến dịch Sindoor và sự phối hợp thành công của cả ba quân chủng tại Ấn Độ.

Tổng cộng 6.050 quân nhân và 30 nền tảng cơ động sẽ tham gia cuộc diễu binh, trong đó có 17 nền tảng đến từ các bang và lãnh thổ liên bang, cùng 13 nền tảng từ các bộ, cơ quan và lực lượng.

Cuộc diễu binh sẽ diễn ra vào ngày 26/1. Ngày Cộng hòa là một trong những ngày lễ quốc gia lớn của Ấn Độ. Vào ngày này năm 1950, Hiến pháp của quốc gia độc lập chính thức có hiệu lực.

Nhân dịp này, các cuộc diễu binh, diễu hành hóa trang, hòa nhạc và nhiều hoạt động văn hóa khác được tổ chức tại thủ phủ của tất cả các bang và lãnh thổ liên bang.

Tháng 10/2018, Ấn Độ ký hợp đồng với Nga để mua 5 bộ cấp trung đoàn hệ thống phòng không S-400 Triumf, trị giá 5,43 tỷ USD.

Các hệ thống S-400 mà Ấn Độ nhận trước đó đã được triển khai dọc biên giới với Trung Quốc và Pakistan, và các hệ thống này đã được Quân đội Ấn Độ sử dụng thành công trong Chiến dịch Sindoor, tiến hành tháng 5/2025 nhằm loại bỏ cơ sở hạ tầng khủng bố trên lãnh thổ Pakistan.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau đó nói rằng hệ thống phòng không của nước này, được tăng cường bởi hệ thống tên lửa S-400 do Nga sản xuất, là yếu tố mang tính quyết định trong chiến dịch.

Sau đó, ông đã thăm Căn cứ Không quân Adampur ở bang Punjab, tây bắc Ấn Độ, nơi ông chụp ảnh trước hệ thống S-400.

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và tầm trung của Nga. Hệ thống được thiết kế để tiêu diệt các phương tiện tiến công đường không và các phương tiện trinh sát, cũng như những mục tiêu trên không khác trong điều kiện hỏa lực mạnh và các biện pháp đối kháng điện tử.