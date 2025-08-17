Mặc dù có tính năng rất ấn tượng, nhưng hiệu quả thực tế của S-400 có vẻ không được như những gì báo chí Nga quảng cáo, điển hình như một đoạn video nổi tiếng cho thấy cả trận địa S-400 bị đầu đạn chùm của tên lửa ATACMS phá hủy.