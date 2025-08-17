HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
S-400 chứng minh hiệu quả cao nhất trong việc đánh chặn tên lửa Ukraine

Sao Đỏ |

Hiệu quả của hệ thống phòng không S-400 vẫn gây tranh cãi, bất chấp những lời "có cánh" từ phía Nga.

S - 400 Triumf chứng minh hiệu quả cao trong việc đánh chặn tên lửa của Ukraine - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf của Nga chứng tỏ hiệu quả cao nhất trong việc đánh chặn tên lửa của Ukraine.

S - 400 Triumf chứng minh hiệu quả cao trong việc đánh chặn tên lửa của Ukraine - Ảnh 2.

Từ cuối năm 2023, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cố gắng sử dụng tên lửa phòng không có điều khiển của phương Tây nhắm vào máy bay Su-34 và Su-35 của Nga. Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đã nói với hãng tin TASS về điều này.

S - 400 Triumf chứng minh hiệu quả cao trong việc đánh chặn tên lửa của Ukraine - Ảnh 3.

Nhưng S-400 đã xử lý thành công, khi gần hai chục tên lửa đối phương đã bị đánh chặn. Và khoảng một nửa trong số đó là tên lửa của hệ thống phòng không Patriot do Mỹ chế tạo.

S - 400 Triumf chứng minh hiệu quả cao trong việc đánh chặn tên lửa của Ukraine - Ảnh 4.

Việc S-400 Nga đánh chặn cả tên lửa phòng không phương Tây đang nhắm vào máy bay Nga, bên cạnh mục tiêu truyền thống là tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo hay chiến đấu cơ là trường hợp độc đáo được ghi nhận.

S - 400 Triumf chứng minh hiệu quả cao trong việc đánh chặn tên lửa của Ukraine - Ảnh 5.

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không của Nga, phiên bản cải tiến của tổ hợp S-300 Favorit ra đời từ thời Liên Xô. Hệ thống này được thiết kế để bảo vệ các cơ sở dân sự và quân sự khỏi những cuộc tấn công đường không.

S - 400 Triumf chứng minh hiệu quả cao trong việc đánh chặn tên lửa của Ukraine - Ảnh 6.

Tầm phát hiện mục tiêu của radar trang bị cho tổ hợp S-400 lên tới 600 km. Tốc độ mục tiêu bị xạ kích tối đa lên đến 4.800 mét/giây. Số lượng đối tượng có thể bị bắn hạ đồng thời là 36.

S - 400 Triumf chứng minh hiệu quả cao trong việc đánh chặn tên lửa của Ukraine - Ảnh 7.

Mặc dù có tính năng rất ấn tượng, nhưng hiệu quả thực tế của S-400 có vẻ không được như những gì báo chí Nga quảng cáo, điển hình như một đoạn video nổi tiếng cho thấy cả trận địa S-400 bị đầu đạn chùm của tên lửa ATACMS phá hủy.

S - 400 Triumf chứng minh hiệu quả cao trong việc đánh chặn tên lửa của Ukraine - Ảnh 8.

Không chỉ riêng S-400, ngay cả radar Yenisei của hệ thống S-500 mới đây cũng đã bị máy bay không người lái Ukraine dễ dàng tiếp cận và phá hủy, đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả tác chiến thực tế.

