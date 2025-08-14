HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

S-400 Ấn Độ bắn hạ 6 chiến đấu cơ Pakistan trong cuộc xung đột?

Hoàng Vân |

Ấn Độ cho biết, hệ thống phòng không S-400 của New Delhi đã bắn hạ 6 chiến đấu cơ Pakistan trong các cuộc đụng độ từ ngày 7 đến ngày 10/5/2025.

S - 400 Ấn Độ bắn hạ 6 chiến đấu cơ Pakistan trong cuộc xung đột gần đây - Ảnh 1.

Tư lệnh Không quân Ấn Độ Amar Preet Singh mới đây đã có những phát biểu về các hành động của Không quân Ấn Độ trong các cuộc đụng độ với Không quân Pakistan diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10/5/2025.

S - 400 Ấn Độ bắn hạ 6 chiến đấu cơ Pakistan trong cuộc xung đột gần đây - Ảnh 2.

Theo ông Singh, hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, mới được Ấn Độ mua gần đây, đã đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại lực lượng Pakistan.

S - 400 Ấn Độ bắn hạ 6 chiến đấu cơ Pakistan trong cuộc xung đột gần đây - Ảnh 3.

"S-400 thay đổi tình hình đáng kể. Tầm hoạt động của nó không cho phép máy bay đối phương tiếp cận gần đường ranh giới mà họ có thể sử dụng vũ khí không đối đất, chẳng hạn như bom lượn tầm xa", tướng Ấn Độ nói.

S - 400 Ấn Độ bắn hạ 6 chiến đấu cơ Pakistan trong cuộc xung đột gần đây - Ảnh 4.

Ông Singh cũng cho biết, hệ thống tên lửa phòng không S-400 Ấn Độ đã tiêu diệt ít nhất năm máy bay chiến đấu và một máy bay cỡ lớn của Pakistan ở khoảng cách khoảng 300 km.

S - 400 Ấn Độ bắn hạ 6 chiến đấu cơ Pakistan trong cuộc xung đột gần đây - Ảnh 5.

Kết quả này, theo ông, là một kỷ lục đối với tên lửa đất đối không. Tạp chí Military Watch lưu ý rằng, tầm bắn 300 km xác nhận việc sử dụng tên lửa tầm xa 400N40 của Ấn Độ.

S - 400 Ấn Độ bắn hạ 6 chiến đấu cơ Pakistan trong cuộc xung đột gần đây - Ảnh 6.

Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ca ngợi vai trò của S-400 trong Chiến dịch Sindoor, nhấn mạnh "sự phối hợp tuyệt vời giữa thiết bị và nhân lực".

S - 400 Ấn Độ bắn hạ 6 chiến đấu cơ Pakistan trong cuộc xung đột gần đây - Ảnh 7.

Không có bình luận chính thức nào từ phía Pakistan đến thời điểm này liên quan đến những phát biểu trên từ phía Ấn Độ.

Nhìn thứ này đi: "Sức mạnh 1 tỷ dân" của Trung Quốc là không thể xem thường - Trước là số 0, giờ gấp 3 lần


Tags

Ukraine

Nga

S-400 Ấn Độ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại