S-400 Ấn Độ bắn hạ 6 chiến đấu cơ Pakistan trong cuộc xung đột?
Hoàng Vân |
Ấn Độ cho biết, hệ thống phòng không S-400 của New Delhi đã bắn hạ 6 chiến đấu cơ Pakistan trong các cuộc đụng độ từ ngày 7 đến ngày 10/5/2025.
Theo Giáo dục và Thời đại
