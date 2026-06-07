S-300 mở ra cách săn tàu ngầm mới cho châu Âu

GD&TĐ - Một trực thăng không người lái mới có tên S-300 đang được kỳ vọng thay đổi cách phát hiện và theo dõi các mối đe dọa dưới biển.

Vì sao châu Âu đầu tư vào năng lực săn ngầm không người lái?

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh châu Âu ngày càng lo ngại về an ninh dưới biển. Trong những năm gần đây, các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu như đường ống dẫn năng lượng và cáp thông tin ngầm đã bộc lộ những điểm yếu của các tài sản dưới nước.

Đồng thời, hải quân các nước châu Âu đang tăng cường theo dõi hoạt động của tàu ngầm tại những khu vực có ý nghĩa chiến lược như: Biển Baltic, Bắc Đại Tây Dương, Địa Trung Hải và Bắc Cực.

Dự án SWORD được thiết kế để giải quyết những thách thức này bằng cách xây dựng một kiến trúc tác chiến chống ngầm phân tán, cho phép triển khai các cảm biến ở khoảng cách xa hơn so với các tàu chiến có người lái.

Theo thông tin dự án do Schiebel công bố, mục tiêu là phát triển một hệ thống tích hợp có khả năng phát hiện và theo dõi các mối đe dọa dưới nước, đồng thời giảm thiểu rủi ro đối với các nền tảng hải quân có người lái.

Thay vì chỉ dựa vào tàu chiến và trực thăng có người lái, các chiến dịch chống ngầm trong tương lai có thể ngày càng sử dụng máy bay không người lái, tàu mặt nước tự hành và mạng lưới cảm biến từ xa hoạt động phối hợp với nhau.

Điều gì khiến S-300 khác biệt?

CAMCOPTER S-300 là mẫu trực thăng không người lái lớn nhất từng được Schiebel phát triển, đánh dấu bước tiến đáng kể so với nền tảng S-100 vốn đã được nhiều lực lượng hải quân và cơ quan chính phủ trên thế giới sử dụng.

Khác với các máy bay không người lái cánh cố định, S-300 có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng (VTOL), cho phép hoạt động từ tàu chiến mà không cần đường băng, đặc biệt phù hợp với môi trường tác chiến trên biển.

Theo Naval News, S-300 có thể mang tải trọng tối đa 340kg và duy trì hoạt động trên không hơn 24 giờ trong các nhiệm vụ giám sát.

Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 660-700kg và được thiết kế chuyên biệt cho các nhiệm vụ đòi hỏi cảm biến lớn hơn, thời gian hoạt động dài hơn và tính linh hoạt cao hơn so với nền tảng S-100.

Những đặc điểm này giúp S-300 phù hợp để mang theo radar, thiết bị trinh sát điện tử, hệ thống chuyển tiếp thông tin liên lạc, hệ thống triển khai phao thủy âm (sonobuoy) cùng nhiều loại cảm biến khác thường được sử dụng trong tác chiến chống ngầm.

Động lực mới cho chương trình S-300

Việc được lựa chọn cho dự án SWORD là dấu mốc mới nhất của chương trình CAMCOPTER S-300.

Mẫu trực thăng không người lái này gần đây đã hoàn thành các đợt thử nghiệm bay tại Pháp và tích lũy hơn 100 giờ bay khi Schiebel tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động của hệ thống.

Trong khi đó, Hàn Quốc cũng đã lựa chọn nền tảng này cho các nhiệm vụ tình báo, giám sát, phát hiện mục tiêu và trinh sát của Hải quân và Thủy quân lục chiến nước này. Việc triển khai dự kiến sẽ diễn ra vào cuối thập niên này.

Đối với châu Âu, chương trình SWORD phản ánh xu hướng đẩy mạnh tích hợp các hệ thống không người lái vào hoạt động hải quân.

Trong bối cảnh các mối đe dọa từ tàu ngầm ngày càng phức tạp và hạ tầng hàng hải trở nên quan trọng hơn, các nền tảng như CAMCOPTER S-300 có thể trở thành một thành phần chủ chốt trong mạng lưới chống ngầm tương lai, giúp mở rộng phạm vi tác chiến của hải quân đồng thời giảm mức độ nguy hiểm đối với thủy thủ.