Không ít người sau khi tích góp được khoản tiền ổn định đã chọn rời bỏ nhịp sống hối hả nơi đô thị để tìm lại sự bình yên ở quê nhà. Câu chuyện của ông Trần Minh, 46 tuổi, tại Quảng Châu, Trung Quốc dưới đây là một ví dụ điển hình.

Sau hơn 20 năm làm việc ở Quảng Châu, ông Trần Minh dành dụm được khoảng 1,5 triệu NDT (tương đương 5,5 tỷ đồng). Dịch bệnh, áp lực công việc và nỗi nhớ cha mẹ già khiến ông đưa ra quyết định táo bạo: rút toàn bộ số tiền tiết kiệm để về quê xây nhà.

Ông bỏ ra gần nửa số tiền để dựng căn nhà ba tầng khang trang trên mảnh đất được thừa kế. Số còn lại dành cho việc trang trải cuộc sống ban đầu và đầu tư vào một vườn cây ăn quả.

“Tôi từng nghĩ, rời xa thành phố đồng nghĩa với từ bỏ cơ hội, nhưng thực tế thì ngược lại. Tôi đã tìm thấy thứ mà nhiều năm qua mình đánh mất: sự bình yên,” ông chia sẻ.

Ảnh minh hoạ

Cuộc sống “lãi đậm” nơi quê nhà

Một năm trôi qua, ông Trần Minh nhận ra khoản “lãi” lớn nhất không nằm ở con số, mà ở trải nghiệm cuộc sống.

Buổi sáng, ông thức dậy cùng tiếng chim hót, thay vì tiếng còi xe dồn dập. Thay vì chen chúc trên những con đường tấp nập, ông thong thả đi bộ qua cánh đồng, hít thở không khí trong lành. Vào mùa thu hoạch, cả gia đình cùng nhau hái quả, vừa làm vừa trò chuyện. Một khung cảnh giản dị mà ở thành phố ông không bao giờ có được.

Người đàn ông thừa nhận: “Tôi lãi đậm chính là ở sự yên bình. Cuộc sống nơi đây không vội vã, không xô bồ. Ngay cả bữa cơm cũng mang hương vị khác, bởi rau củ mình tự trồng, cá gà mình tự nuôi. Thứ này, ở thành phố có tiền cũng khó mua được.”

Nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng

Dẫu vậy, ông Trần cũng thừa nhận, cuộc sống quê nhà không hẳn “màu hồng”. Việc xây nhà, làm vườn đòi hỏi nhiều sức lực và sự kiên nhẫn. Ở nông thôn, một số dịch vụ y tế, giáo dục hay giải trí chưa thể tiện nghi như thành phố. Ông từng gặp khó khăn khi con trai muốn học thêm ngoại ngữ, phải đi xa hàng chục cây số mới có lớp.

Ngoài ra, không phải ai trong làng cũng hiểu được lựa chọn của ông. Có người ngưỡng mộ, có người nghi ngại, thậm chí còn bàn tán. “Tôi hiểu, sống ở đâu cũng có thử thách riêng. Nhưng thay vì bon chen với áp lực công việc nơi đô thị, thì nay tôi học cách đối diện với khó khăn bằng một tâm thế bình thản hơn,” ông nói.

Qua trải nghiệm của mình, ông Trần Minh nhắn nhủ: “Nếu chỉ nhìn quê hương qua lăng kính lãng mạn, bạn sẽ sớm thất vọng. Nhưng nếu thật sự muốn sống chậm, muốn gắn bó lâu dài, thì bạn sẽ thấy ‘lãi đậm’ hơn bất cứ khoản tiền nào.”

Thực tế, xu hướng trở về quê lập nghiệp ở Trung Quốc những năm gần đây không còn hiếm. Nhiều người nhận ra rằng giá trị của cuộc sống không chỉ là lương bổng hay danh tiếng, mà còn là sự cân bằng, sức khỏe tinh thần và thời gian dành cho gia đình.

Sau một năm, ông Trần Minh vẫn khẳng định mình không hối hận. “Tôi từng nghĩ ‘lãi đậm’ là con số trong tài khoản. Giờ đây, tôi hiểu ‘lãi đậm’ là những buổi chiều ngồi trước hiên nhà, ngắm mặt trời lặn, nghe tiếng trẻ con nô đùa. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng bình yên thì có thật.”