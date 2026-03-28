Những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4 dương lịch luôn mang đến cho chúng ta một cảm giác chênh chao khó tả, vừa nuối tiếc những gì chưa trọn vẹn lại vừa rạo rực ngóng chờ những dự định sắp bung nở. Trong vũ trụ bao la, vạn vật đều vận hành theo những quy luật âm dương không ngừng nghỉ, và cuộc sống của mỗi người cũng vậy, có lúc thăng hoa rực rỡ, có khi lại phải thu mình chờ thời. Tuần lễ từ 30/3 đến 5/4 này, năng lượng đất trời có sự chuyển giao tinh tế, tác động trực tiếp đến bản mệnh của mười hai con giáp.

Thay vì hoang mang trước những ngã rẽ vô định, hãy cùng ngồi lại, pha một tách trà ấm và rút cho mình một quẻ Kinh Dịch để lắng nghe lời sấm truyền từ cổ nhân. Quẻ báo không chỉ để biết ai đang ôm trọn lộc trời hay ai cần lui về ở ẩn, mà cốt lõi là giúp chúng ta thấu hiểu thời vận, biết cương nhu đúng lúc để giữ cho tâm an, nhà ấm, rước cát tường vào cửa.

Tuổi Tý - Quẻ Địa Phong Thăng

Bước sang tuần mới, người tuổi Tý bốc được quẻ Địa Phong Thăng, tượng trưng cho mầm cây đâm chồi nảy lộc từ lòng đất tối tăm vươn lên đón ánh mặt trời rực rỡ. Đây là điềm báo cực kỳ cát lành cho thấy con đường sự nghiệp của bạn đang bước vào giai đoạn thăng tiến ngoạn mục.

Bao nhiêu công sức thức khuya dậy sớm, bao nhiêu trăn trở nhọc nhằn suốt thời gian qua nay đã bắt đầu kết trái ngọt ngào, cấp trên nhìn nhận đúng năng lực và cơ hội tăng lương thăng chức đang ở rất gần. Tài lộc cũng theo đó mà khởi sắc mạnh mẽ, những khoản đầu tư nhỏ lẻ trước đây bỗng chốc sinh lời mang lại cho bạn nguồn thu rủng rỉnh. Tuy nhiên, quẻ Thăng cũng nhẹ nhàng nhắc nhở bạn rèn luyện sự khiêm tốn, càng lên cao càng phải giữ thái độ hòa nhã, đừng vì chút thành quả ban đầu mà tự mãn kẻo rước lấy thị phi không đáng có nơi công sở.

Tuổi Sửu - Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế

Khác với vẻ rộn ràng của tuổi Tý, người tuổi Sửu tuần này dường như phải chậm lại một nhịp khi bắt gặp quẻ Hỏa Thủy Vị Tế, mang ý nghĩa mọi việc vẫn chưa đến hồi kết thúc và cần thêm một chút kiên nhẫn. Bạn có thể sẽ cảm thấy hơi bực dọc, mệt mỏi vì những dự án dở dang cứ kéo dài lê thê, hoặc một khoản tiền đáng lẽ phải về tay lại bị trì hoãn vô cớ khiến kế hoạch chi tiêu bị xáo trộn.

Nhưng đừng quá hoang mang, Vị Tế không phải là ngõ cụt mà chỉ là một khúc cua thử thách lòng kiên định của bạn, khuyên bạn hãy rà soát lại từng chi tiết nhỏ nhất trong công việc để tránh những sai sót đáng tiếc. Trong chuyện tình cảm, hai người dường như đang có chút hiểu lầm chưa thể tháo gỡ ngay lập tức, thay vì cố gắng cãi vã phân định đúng sai, hãy lùi lại một bước, dành không gian riêng cho nhau và dùng sự chân thành để từ từ sưởi ấm lại mối quan hệ.

Tuổi Dần - Quẻ Lôi Thủy Giải

Xin chúc mừng những người cầm tinh con Hổ vì tuần này bạn quay được quẻ Lôi Thủy Giải, báo hiệu những đám mây mù u ám đang dần tan biến nhường chỗ cho tia nắng mai ấm áp chói chang. Những rắc rối, bế tắc từ tuần trước khiến bạn mất ăn mất ngủ nay bỗng nhiên tìm được nút thắt để gỡ rối một cách tài tình nhờ sự xuất hiện của quý nhân phù trợ đúng lúc đúng chỗ.

Người này có thể là một vị sếp cũ, một người bạn lâu năm hay thậm chí là một đối tác mới quen nhưng lại mang đến cho bạn những lời khuyên sắc bén và những cơ hội ngàn vàng. Đường tài lộc cũng vì thế mà hanh thông đáng kể, những khoản nợ khó đòi có cơ hội được hoàn trả nốt, túi tiền lại rủng rỉnh giúp bạn thoải mái chi tiêu sắm sửa cho bản thân và chăm lo chu đáo cho gia đình nhỏ của mình.

Tuổi Mão - Quẻ Phong Lôi Ích

Với quẻ Phong Lôi Ích trên tay, người tuổi Mão chuẩn bị tinh thần đón nhận một tuần mới ngập tràn niềm vui và sự gia tăng đáng kể về mọi mặt trong cuộc sống trần thế. Chữ "Ích" mang nghĩa là làm lợi, là sự vun đắp và phát triển mạnh mẽ, báo hiệu những nỗ lực hợp tác, ký kết hợp đồng trong tuần này của bạn sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ và mang về lợi nhuận ngoài sức tưởng tượng.

Đây là thời điểm vàng để những người làm kinh doanh buôn bán bung xõa hết mình, mở rộng thị trường hoặc tung ra sản phẩm mới bởi thị hiếu khách hàng đang rất ủng hộ và đứng về phía bạn. Về mặt tình cảm gia đạo, mâu thuẫn giữa các thành viên được xoa dịu bằng những bữa cơm ấm cúng sum vầy, người độc thân có cơ hội tham gia các buổi tiệc tùng và lọt vào mắt xanh của một nửa vô cùng thú vị.

Tuổi Thìn - Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân

Người tuổi Thìn tuần này trúng quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân, một quẻ vô cùng rực rỡ nói về tinh thần đồng đội, sự hòa hợp và những mối quan hệ xã hội tốt đẹp đơm hoa kết trái. Bạn sẽ nhận ra rằng mình không hề đơn độc trên con đường theo đuổi mục tiêu vì xung quanh luôn có những người đồng nghiệp nhiệt thành sẵn sàng ghé vai gánh vác cùng bạn những nhiệm vụ khó nhằn nhất.

Quẻ này đặc biệt mang lại may mắn cho những ai làm công việc liên quan đến ngoại giao, chăm sóc khách hàng hoặc môi giới vì tài ăn nói khéo léo và sự chân thành của bạn sẽ thu phục được cả những vị khách hàng khó tính khắt khe nhất. Tình duyên rực rỡ rải đầy hoa hồng, vợ chồng đồng thuận tát cạn biển Đông, nếu đang ấp ủ dự định mua nhà hay sắm sửa tài sản lớn thì đây là lúc hai người bàn bạc cực kỳ ăn ý và thấu hiểu.

Tuổi Tỵ - Quẻ Trạch Thủy Khốn

Bước sang tuần mới, tuổi Tỵ cần hết sức thận trọng và giữ cho mình một cái đầu thật lạnh khi đối diện với quẻ Trạch Thủy Khốn, biểu tượng của cái cây bị bao vây trong vùng nước trũng thiếu thốn đủ đường. Bạn có thể sẽ gặp phải một vài cản trở khách quan khiến công việc không như ý muốn, có kẻ tiểu nhân đang nấp trong bóng tối chờ bạn sơ hở để buông lời dèm pha hạ bệ uy tín cất công xây dựng bấy lâu.

Lời khuyên vàng ngọc cho bạn lúc này là "im lặng là vàng", bớt lo chuyện bao đồng, tập trung hoàn thành tốt bổn phận của mình và tuyệt đối không đưa ra những quyết định đầu tư mạo hiểm kẻo tiền mất tật mang ân hận về sau. Đổi lại, quẻ Khốn nhắc nhở bạn quay về chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, hãy về nhà sớm hơn, nấu một bữa ăn ngon và tận hưởng sự bình yên bên tổ ấm thay vì bon chen mệt mỏi ngoài xã hội.

Tuổi Ngọ - Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu

Trái ngược hoàn toàn với sự chững lại của tuổi Tỵ, những chú Ngựa tuần này cứ thế mà phi nước đại đón cơn mưa tài lộc nhờ quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu sừng sững chiếu mệnh. Đại Hữu mang nghĩa là sự sở hữu lớn lao, vạn vật quy tụ, báo hiệu một tuần ngập tràn tin vui về tài chính, những dự án đầu tư sinh lời mạnh mẽ, tiền hoa hồng hay khoản thưởng nóng bất ngờ chảy ồ ạt vào tài khoản khiến bạn cười không khép được miệng.

Năng lượng tích cực rực rỡ như mặt trời ban trưa giúp bạn giải quyết công việc nhanh gọn, sắc sảo và để lại ấn tượng cực kỳ chuyên nghiệp trong mắt ban lãnh đạo công ty. Tuy nhiên tiền nhiều thì cũng đừng vung tay tiêu xài hoang phí quá đà, hãy trích một phần nhỏ để làm việc thiện hoặc gửi tiết kiệm tích lũy cho những kế hoạch dài hơi vững chắc trong tương lai nhé.

Tuổi Mùi - Quẻ Sơn Hỏa Bí

Quẻ Sơn Hỏa Bí gõ cửa nhà tuổi Mùi trong tuần mới mang theo thông điệp về vẻ đẹp bề ngoài, sự trang sức và những hào nhoáng rực rỡ dễ khiến người ta lóa mắt. Tuần này bạn sẽ có xu hướng muốn làm mới bản thân, dọn dẹp trang hoàng lại nhà cửa hay mua sắm những bộ cánh lộng lẫy để tự thưởng cho những vất vả nhọc nhằn đã qua.

Điều này là hoàn toàn chính đáng để nâng cao tinh thần, nhưng quẻ Bí cũng ngầm nhắc nhở bạn phải cẩn trọng nhìn thấu bản chất sự việc đằng sau những lời đường mật hay những cơ hội làm giàu có vẻ quá mức dễ dàng. Trong giao tiếp làm ăn, đừng vội tin vào vẻ hào nhoáng phô trương của đối tác mà bỏ qua việc kiểm tra kỹ lưỡng giấy tờ pháp lý để tránh rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi trớ trêu.

Tuổi Thân - Quẻ Thủy Phong Tỉnh

Sự tĩnh lặng và nhẫn nại của quẻ Thủy Phong Tỉnh chính là hành trang quý giá nhất dành cho người tuổi Thân trong suốt tuần chuyển giao từ tháng 3 sang tháng 4 này. Giống như hình ảnh một cái giếng cổ nước luôn trong vắt ngọt ngào nhưng nằm im lìm tĩnh lặng, bạn được khuyên không nên xông xáo thay đổi công việc hay mạo hiểm nhảy vào những lĩnh vực mới mẻ mà hãy tập trung củng cố kiến thức, trau dồi kỹ năng chuyên môn ở vị trí hiện tại.

Tài lộc ở mức bình ổn, không có nguồn thu đột biến nhưng cũng chẳng phải lo túng thiếu chật vật nếu bạn giữ thói quen chi tiêu chừng mực có kế hoạch rõ ràng. Chuyện tình cảm trôi qua êm đềm bình dị, đôi khi chỉ là một cái nắm tay dạo phố hay cùng nhau xem một bộ phim cũ cũng đủ hâm nóng tình cảm vợ chồng sau những ngày xô bồ ngoài kia.

Tuổi Dậu - Quẻ Trạch Địa Tụy

Thật tuyệt vời cho người tuổi Dậu khi tuần này bạn bốc được quẻ Trạch Địa Tụy, một quẻ đại diện cho sự sum vầy, đoàn tụ và niềm vui hội hè miên man không dứt. Bạn sẽ trở thành thỏi nam châm thu hút sự chú ý trong các đám đông, nhận được vô số lời mời tiệc tùng, ăn uống và gặp gỡ những người bạn cũ tâm giao mang lại tiếng cười giòn giã quên sầu.

Trong công việc, tinh thần làm việc nhóm được đẩy lên cao trào, mọi người đồng lòng hiệp lực giúp tiến độ dự án được đẩy nhanh chóng mặt, mang về những lời khen ngợi nức lòng từ cấp trên. Về phương diện tài chính, những mối quan hệ rộng rãi chất lượng sẽ mang đến cho bạn những nguồn tin đầu tư giá trị, giúp bạn kiếm được một khoản kha khá để thoải mái chi tiêu sắm sửa tự thưởng cho mình.

Tuổi Tuất - Quẻ Sơn Thiên Đại Súc

Bước sang những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4, tuổi Tuất hân hoan đón nhận nguồn năng lượng dồi dào từ quẻ Sơn Thiên Đại Súc, tượng trưng cho sự tích lũy của cải và năng lực đã lên đến đỉnh điểm. Công việc tuần này vô cùng thuận lợi, những ý tưởng ấp ủ bấy lâu nay đã đến lúc chín muồi để đưa ra thực hành và chắc chắn sẽ gặt hái được những thành công vang dội ngoài sức mong đợi ban đầu.

Chữ "Súc" khuyên bạn nên tận dụng thời điểm tài vận đang lên hương để gửi tiết kiệm, mua vàng hoặc đầu tư vào những tài sản mang tính chất lâu dài và an toàn thay vì lướt sóng mạo hiểm vô chừng. Gia đạo êm ấm, sức khỏe dồi dào, hãy tranh thủ những ngày cuối tuần thời tiết đẹp để đưa cả nhà đi dã ngoại đổi gió nạp lại năng lượng tích cực nhé.

Tuổi Hợi - Quẻ Thủy Thiên Nhu

Khép lại vòng tròn 12 con giáp là những người tuổi Hợi với quẻ Thủy Thiên Nhu, mang thông điệp sâu sắc về sự chờ đợi, án binh bất động và dưỡng sức chờ thời cơ chín muồi tìm đến. Tuần này bạn tuyệt đối không được nôn nóng đốt cháy giai đoạn trong bất cứ việc gì, từ chuyện ký kết hợp đồng, chuyển đổi công việc cho đến việc tỏ tình hay giải quyết những mâu thuẫn cá nhân gay gắt.

Mọi sự vội vàng lúc này đều giống như lội qua một khúc sông chảy xiết đục ngầu mà không biết rõ độ sâu, rất dễ trượt chân vấp ngã tay trắng hối không kịp. Hãy dùng khoảng thời gian quý báu này để nghỉ ngơi, đọc một cuốn sách hay, dọn dẹp lại không gian sống và thanh lọc tâm trí, vũ trụ đang âm thầm sắp xếp những điều tốt đẹp nhất cho bạn và chúng sẽ đến vào đúng thời điểm khi bạn đã thực sự sẵn sàng.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)