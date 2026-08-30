Tuần mới của 12 con giáp sẽ nhận được quẻ lộc nào?

Tuần mới từ 31/8 đến 6/9 mở ra nhiều chuyển động mới về công việc, tiền bạc và các mối quan hệ. Mỗi con giáp dưới đây tương ứng với một quẻ Kinh Dịch được rút theo năng lượng của tuần, mang ý nghĩa chiêm nghiệm và tham khảo. Có người được quẻ đại cát báo hiệu tài lộc rộng mở, có người được quẻ nhắc nhở nên chậm lại để tránh thất thoát. Hãy xem thông điệp dành cho tuổi của mình.

Tuổi Tý – Quẻ Địa Thiên Thái

Đây là một trong những quẻ cát lành nhất của Kinh Dịch, tượng trưng cho thời kỳ hanh thông sau những ngày khó khăn.

Nếu tuổi Tý đang chờ tin về công việc, hợp đồng hoặc tài chính thì tuần này rất đáng kỳ vọng. Những mối quan hệ cũ có thể bất ngờ mang đến cơ hội mới. Người kinh doanh dễ gặp khách hàng lớn, người làm công sở có khả năng được cấp trên ghi nhận.

Quẻ Thái cũng báo hiệu quý nhân xuất hiện đúng lúc. Đó có thể là người lớn tuổi hoặc người từng giúp bạn trong quá khứ.

Tài lộc: ★★★★★

Tuổi Sửu – Quẻ Sơn Thiên Đại Súc

Đây là quẻ của sự tích lũy.

Tuần này chưa phải lúc tiền đến ồ ạt nhưng lại rất thuận lợi để chuẩn bị cho những khoản thu lớn hơn trong tháng 9. Nếu đang đầu tư hoặc phát triển dự án mới, hãy kiên nhẫn.

Đừng nóng vội muốn nhìn thấy kết quả ngay.

Tài lộc: ★★★★☆

Tuổi Dần – Quẻ Lôi Phong Hằng

Quẻ Hằng tượng trưng cho sự bền bỉ.

Tài chính của tuổi Dần tuần này khá ổn định. Không có khoản tiền bất ngờ nhưng cũng ít phát sinh rủi ro nếu biết chi tiêu hợp lý.

Người làm nghề tự do sẽ có khách quen giới thiệu thêm cơ hội mới.

Quý nhân: Đồng nghiệp hoặc người từng hợp tác.

Tuổi Mão – Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân

Đây là quẻ liên quan đến gia đình và các mối quan hệ.

Tiền bạc tuần này có thể đến từ người thân hoặc sự hỗ trợ của gia đình. Nếu đang kinh doanh cùng người quen, khả năng thành công khá cao.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để sửa sang nhà cửa hoặc lên kế hoạch tài chính dài hạn.

Tài lộc: ★★★★☆

Tuổi Thìn – Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân

Đây là quẻ của hợp tác.

Tuổi Thìn càng làm việc theo nhóm càng dễ thành công. Nếu đang định bắt tay với đối tác mới, tuần này là thời điểm khá thuận lợi.

Quẻ cũng cho thấy quý nhân xuất hiện thông qua những cuộc gặp tưởng chừng rất bình thường.

Tài lộc: ★★★★☆

Tuổi Tỵ – Quẻ Hỏa Địa Tấn

Một quẻ rất đẹp về sự thăng tiến. Người tuổi Tỵ có cơ hội được tăng thu nhập, mở rộng công việc hoặc nhận nhiệm vụ mới giúp nâng cao vị thế. Đây cũng là một trong ba con giáp được Thần Tài ưu ái nhất tuần.

Tài lộc: ★★★★★

Tuổi Ngọ – Quẻ Trạch Thiên Quải

Quẻ Quải nhắc bạn phải quyết đoán.

Có một cơ hội kiếm tiền đang đến nhưng nếu chần chừ quá lâu rất dễ bỏ lỡ.

Tuy nhiên cũng cần tránh đầu tư theo đám đông.

Tài lộc: ★★★★☆

Tuổi Mùi – Quẻ Địa Sơn Khiêm

Đây là quẻ của sự khiêm nhường.

Tuần này tài vận không quá nổi bật nhưng càng sống chân thành càng dễ gặp người giúp đỡ.

Có thể nhận được lời giới thiệu công việc hoặc cơ hội mới từ người ít ngờ tới.

Quý nhân: Nữ giới lớn tuổi.

Tuổi Thân – Quẻ Phong Sơn Tiệm

Tiền bạc tăng chậm nhưng chắc.

Đây là tuần thích hợp để tích lũy hơn là tiêu xài.

Nếu kiên trì với kế hoạch hiện tại, cuối tháng 9 sẽ thấy thành quả rõ rệt.

Tài lộc: ★★★☆☆

Tuổi Dậu – Quẻ Thủy Phong Tỉnh

Quẻ Tỉnh tượng trưng cho nguồn lực.

Tuần này tuổi Dậu nên tập trung nâng cao kỹ năng hơn là chỉ chăm chăm kiếm tiền.

Một kiến thức mới hoặc một khóa học có thể mở ra cơ hội tăng thu nhập trong tương lai.

Thông điệp: Đầu tư cho bản thân luôn sinh lời.

Tuổi Tuất – Quẻ Thiên Phong Cấu

Quẻ báo hiệu những cuộc gặp bất ngờ.

Tuần này có khả năng gặp được quý nhân hoặc khách hàng mới.

Tuy nhiên, cần tỉnh táo trước những lời mời gọi đầu tư quá hấp dẫn.

Đừng vì lợi nhuận nhanh mà bỏ qua yếu tố an toàn.

Tài lộc: ★★★★☆

Tuổi Hợi – Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu

Đây là quẻ đại cát về tài lộc.

Tuần từ 31/8 đến 6/9, tuổi Hợi có nhiều khả năng nhận được khoản tiền ngoài dự kiến như thưởng, hoa hồng, lợi nhuận hoặc món quà giá trị.

Nếu đang chuẩn bị triển khai kế hoạch mới, đây là thời điểm rất thuận lợi để bắt đầu.

Đồng thời, quẻ cũng nhắc nhở hãy biết chia sẻ thành quả với những người đã đồng hành cùng mình.

Tài lộc: ★★★★★

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo