Bầu không khí của tiết Thanh Minh mang theo nguồn năng lượng dồi dào của mùa xuân đang độ chín. Đất trời chuyển mình cũng là lúc vận khí của mỗi người có những sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt là trên phương diện tiền bạc. Tuần mới này, có những người chỉ cần ngồi yên, lộc cũng tự tìm đến cửa, nhưng cũng có những người phải cẩn trọng từng đồng kẻo mồ hôi công sức đổ sông đổ bể. Kinh Dịch vốn là mảng màu huyền bí nhưng lại phản ánh chân thực nhịp đập của đời sống.

Thay vì những lời phán chung chung, hãy cùng bốc một quẻ Dịch lý cho từng con giáp. Những lời luận giải mộc mạc dưới đây không chỉ là dự đoán, mà còn là lời nhắc nhở chân thành để bạn chèo lái con thuyền tài chính của mình đi qua một tuần mới thật bình an và trọn vẹn, không lo thị phi hay những cái bẫy giăng sẵn trên thương trường.

1. Tuổi Tý - Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu: Nắng gắt giữa trưa, tài lộc rực rỡ

Tuổi Tý tuần này tay cầm quẻ Đại Hữu, nghĩa là sở hữu lớn, báo hiệu tài lộc đang ở độ rực rỡ và sung mãn nhất. Dòng tiền đổ về túi bạn dồi dào như cái nắng gắt giữa trưa, làm gì cũng dễ sinh lời sinh lãi. Người buôn bán thì khách khứa tấp nập vào ra không ngớt, người làm công ăn lương thì dễ được cấp trên cất nhắc, thưởng nóng hay nhận một khoản tiền hoa hồng bất ngờ từ những dự án trước đó. Tuy nhiên, quẻ này cũng chân thành nhắc nhở bạn phải biết cách giữ mình. Đừng vì thấy tiền dễ kiếm quá mà vung tay quá trán, sắm sửa những thứ phù phiếm bề ngoài. Giữ được cái tâm sáng, biết tích lũy và khiêm tốn thì lộc mới tụ lại bền lâu trong nhà.

2. Tuổi Sửu - Quẻ Thủy Phong Tỉnh: Mạch nước ngầm êm ả, túc tắc sinh tiền

Quẻ Tỉnh là hình ảnh cái giếng làng, tượng trưng cho sự bình trong, nuôi dưỡng âm thầm nhưng vơi rồi lại đầy, không bao giờ cạn kiệt. Tuần này, con đường tài lộc của tuổi Sửu không bùng nổ ầm ĩ, không có những khoản tiền rớt bịch xuống đầu mà cứ rỉ rả, túc tắc chảy vào ví. Bạn tuyệt đối không nên nôn nóng chạy theo những dự án kiếm tiền nhanh hay dốc vốn vào các thương vụ mạo hiểm vì đây là lúc cần sự an toàn. Cứ làm thật tốt công việc hiện tại, chăm sóc lại những khách hàng cũ, khai thác triệt để những nguồn thu quen thuộc, chiếc giếng tài chính của bạn tự khắc sẽ luôn đầy ắp nước mát. Khuyên bạn hãy trân trọng từng đồng tiền lẻ, bởi năng nhặt thì mới chặt bị.

3. Tuổi Dần - Quẻ Thiên Địa Bĩ: Tạm thời bế tắc, thắt lưng buộc bụng

Gặp quẻ Bĩ, tuổi Dần báo hiệu một tuần tài chính có chút tắc nghẽn, mây mù che phủ. Dường như những nỗ lực cày cuốc kiếm tiền của bạn đang đụng phải một bức tường vô hình nào đó, làm quần quật nhưng thu lại chẳng bao nhiêu, thậm chí còn dễ hao hụt vì những khoản chi tiêu không tên từ trên trời rơi xuống. Lời khuyên mộc mạc và thiết thực nhất cho bạn trong tuần này là hãy án binh bất động, thắt chặt chi tiêu đến mức tối đa và tuyệt đối tránh xa những trò may rủi, cò kè bớt một thêm hai hay dốc hầu bao cho người khác vay mượn. Đây là khoảng lặng cần thiết để bạn nhìn lại, học hỏi thêm và chuẩn bị nền tảng chứ không phải lúc để bung sức xông pha kiếm tiền.

4. Tuổi Mão - Quẻ Địa Thiên Thái: Đất trời giao hòa, tiền bạc rủng rỉnh

Quẻ Thái mang ý nghĩa hanh thông, yên bình, một sự cân bằng tuyệt đẹp. Với quẻ này, tuổi Mão sẽ đón một tuần mới với túi tiền rủng rỉnh, mọi rắc rối hay nợ nần đau đầu của tuần trước đều được tháo gỡ một cách êm đẹp. Bạn sẽ thấy các cơ hội kiếm tiền tự nhiên gõ cửa nhà mình, các hợp đồng mua bán được ký kết trơn tru, và các khoản nợ khó đòi cũng rục rịch được người ta mang đến tận nơi hoàn trả. Hãy cứ tự tin dấn bước vào những kế hoạch kinh doanh đã ấp ủ, bởi thiên thời địa lợi nhân hòa đang hoàn toàn ủng hộ bạn. Chỉ cần bạn giữ được thái độ hòa nhã, biết kính trên nhường dưới với đối tác thì tài lộc sẽ còn vượng phát hơn nữa.

5. Tuổi Thìn - Quẻ Bát Thuần Càn: Sức mạnh bùng nổ, cẩn thận cương quá dễ gãy

Quẻ Càn tượng trưng cho bầu trời rộng lớn, mang năng lượng vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán và không chùn bước. Tuổi Thìn tuần này trỗi dậy một khao khát kiếm tiền mãnh liệt, bạn dám nghĩ dám làm và sẵn sàng đưa ra những quyết định tài chính cực kỳ táo bạo mà người khác phải e dè. Dẫu vậy, ông bà ta vẫn dạy cương quá thì dễ gãy, bạn đừng để lòng tham làm mờ mắt mà nhắm mắt làm liều, bỏ qua những rủi ro ngầm đang chực chờ. Hãy dùng cái đầu lạnh và trí tuệ minh mẫn của mình để phân tích cặn kẽ trước khi quyết định xuất tiền. Nếu biết nhu biết cương đúng lúc, kết hợp lắng nghe người có kinh nghiệm, bạn chắc chắn sẽ tạo ra cú hích lớn cho tài khoản ngân hàng của mình.

6. Tuổi Tỵ - Quẻ Trạch Hỏa Cách: Đổi mới tư duy, lột xác túi tiền

Quẻ Cách báo hiệu một sự thay đổi mạnh mẽ, lột xác hoàn toàn, cái cũ phải đi để cái mới tốt đẹp hơn xuất hiện. Tuần này, tuổi Tỵ không thể cứ ôm khư khư những lối mòn kiếm tiền cũ kỹ mà mong chờ một dòng lợi nhuận mới mẻ. Đây là thời điểm vàng để bạn mạnh dạn thay đổi tư duy, thử nghiệm một hướng kinh doanh ngách chưa ai làm hoặc xắn tay áo tìm kiếm những nguồn thu nhập tay trái. Quá trình đập đi xây lại ban đầu có thể khiến dòng tiền của bạn hơi chao đảo, túi tiền vơi đi một chút, nhưng đừng vì thế mà nao núng. Chỉ cần kiên định theo đuổi mục tiêu và tin vào nhạy bén của bản thân, sự lột xác này sẽ sớm đơm hoa kết trái thành những khoản lợi nhuận khổng lồ.

7. Tuổi Ngọ - Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân: Lộc từ người nhà, dựa vào chữ tình

Quẻ Gia Nhân nhấn mạnh cực kỳ sâu sắc vào yếu tố gia đình, người thân và những mối quan hệ thân tình, tri kỷ. Lộ trình tài lộc của tuổi Ngọ tuần này không nằm ở ngoài đường lớn mà được quyết định rất nhiều bởi những người thân tín xung quanh bạn. Một lời khuyên vàng ngọc từ người lớn tuổi trong nhà, một sự hậu thuẫn vốn liếng không tính lãi từ anh chị em, hay một cơ hội chung vốn làm ăn từ người bạn chí cốt sẽ giúp túi tiền của bạn khởi sắc rực rỡ. Đây tuyệt đối không phải là tuần để bạn đóng cửa chơi một mình hay đơn thương độc mã xông pha. Hãy mở lòng, dựa dẫm một chút và sẵn sàng chia sẻ lợi ích, tiền bạc sẽ tự nhiên sinh sôi từ chính chữ tình.

8. Tuổi Mùi - Quẻ Phong Sơn Tiệm: Chậm mà chắc, mưa dầm thấm lâu

Chữ Tiệm trong quẻ này có nghĩa là tiến lên từ từ, từng bước một, vô cùng vững chãi. Tuổi Mùi tuần này cầm quẻ Tiệm, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng sự vội vàng, chộp giật trong chuyện tiền bạc lúc này chỉ rước thêm rắc rối vào thân. Bạn đang đi đúng hướng, hạt mầm bạn gieo đang lớn, nhưng quả ngọt thì cần đủ nắng đủ gió mới chín được. Đừng sốt ruột bực dọc khi lướt mạng thấy người ta khoe lãi ầm ầm, phần lộc của bạn đang đi tới, chậm nhưng vô cùng chắc chắn. Tuần này hãy cứ dồn tâm sức củng cố lại nền tảng, tiết kiệm đều đặn những khoản nhỏ, thu hồi công nợ lắt nhắt. Sự bền bỉ này chính là lớp vữa trát cho bức tường tài chính của bạn thêm phần kiên cố.

9. Tuổi Thân - Quẻ Lôi Hỏa Phong: Lộc đến như sấm, cẩn thận sụp đổ bất ngờ

Giống như quẻ Đại Hữu, quẻ Phong mang ý nghĩa của sự phong thịnh, lớn mạnh dồn dập đến ngợp thở. Thế nhưng, sự giàu có của quẻ Phong lại mang dáng dấp của một tia chớp, chói lòa rực rỡ nhưng rất nhanh tàn nếu gia chủ không biết cách vung vén. Tuổi Thân tuần này rất dễ đón nhận một khoản tiền lớn rơi trúng đầu, lợi nhuận từ cõi trên rớt xuống ngoài sức tưởng tượng. Nhưng bạn phải luôn khắc cốt ghi tâm, đỉnh dốc cũng là nơi dễ trượt chân nhất. Khi tiền vừa nổ vào tài khoản, bạn cần tỉnh táo trích ngay một phần đem cất két hoặc gửi tiết kiệm an toàn, phần còn lại mới tính chuyện quay vòng vốn. Tuyệt đối không được vỗ ngực tự mãn hay tiêu xài hoang phí.

10. Tuổi Dậu - Quẻ Phong Thủy Hoán: Gió cuốn nước trôi, hao tài tốn của

Quẻ Hoán vẽ ra hình ảnh gió thổi mạnh trên mặt nước làm bọt nước bay tản mác khắp nơi, báo hiệu một sự hao tán, rò rỉ tiền bạc khá rõ nét. Tuổi Dậu cần đặc biệt đề cao cảnh giác với hầu bao của mình trong bảy ngày tới bởi tiền rất dễ "đội nón ra đi" vì vô vàn những lý do trời ơi đất hỡi. Có thể là chiếc xe tự dưng giở chứng nằm đường cần đại tu, cơ thể ốm vặt cần mua thuốc men bồi bổ, hay xui xẻo hơn là bị tiểu nhân lừa gạt qua mạng. Kế sách tốt nhất là bạn nên lên một bảng kê chi tiêu thật chi li cứng nhắc, ra đường không mang theo nhiều tiền mặt, và nói không với mọi lời gạ gẫm mua sắm xa xỉ để bảo toàn được số vốn đang có.

11. Tuổi Tuất - Quẻ Địa Lôi Phục: Hồi sinh mạnh mẽ, tìm thấy lối ra

Quẻ Phục mang thông điệp ấm áp về sự quay trở lại, sự phục sinh của hơi ấm sau những ngày đông dài tháng tận lê thê. Sau một chuỗi ngày tài chính ảm đạm, méo mặt vì thiếu trước hụt sau, tuần này tuổi Tuất rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng le lói cuối đường hầm. Một khoản tiền nợ cũ tưởng chừng như đã trôi vào dĩ vãng bỗng nhiên được mang đến trả, một dự án đắp chiếu bám bụi bỗng nhiên có đại gia rót vốn, hay đơn giản là bạn trúng tuyển một công việc mới ngon nghẻ hơn. Sự khởi sắc này tuy những ngày đầu còn chậm chạp nhưng nó thổi vào bạn một luồng sinh khí mới, hãy chắt chiu từng cơ hội nhỏ để lội ngược dòng.

12. Tuổi Hợi - Quẻ Phong Lôi Ích: Quý nhân nâng đỡ, tiền đẻ ra tiền

Quẻ Ích chính là sự gia tăng, đắp thêm vào, những lợi ích cứ thế được nhân đôi nhân ba. Chúc mừng tuổi Hợi vì đây là một tuần ngập tràn ánh sáng may mắn, bạn bước chân ra cửa là đụng ngay quý nhân. Sẽ có những người dày dặn kinh nghiệm hoặc có vị thế cao đứng ra bảo lãnh, đưa đường chỉ lối giúp bạn chốt hạ được những thương vụ béo bở. Các danh mục đầu tư bắt đầu báo lãi xanh rờn, thu nhập từ công việc rủng rỉnh chảy vào tài khoản khiến bạn đếm tiền mỏi tay. Lộc lá nhiều là thế nhưng đừng quên trích một phần nhỏ để làm từ thiện, mua đồ ăn cho người nghèo hay phóng sinh, coi như là cách để nhân thêm phúc báu lâu dài cho bản thân.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)