Rút quẻ Kinh Dịch tuần mới (18/5 - 24/5): 3 con giáp đón "quẻ đại cát", tiền vào như nước, công việc sáng lên sau chuỗi ngày bế tắc

Kinh Dịch - bộ sách cổ hơn 3000 năm tuổi của phương Đông không chỉ là công cụ bói toán mà còn là triết lý sống sâu sắc về sự chuyển dịch của vạn vật. Mỗi quẻ là một bức tranh về thời thế, dạy con người biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi. Tuần mới này, hãy cùng rút quẻ cho 12 con giáp để soi đường tài lộc, công việc và những điều cần lưu tâm trong 7 ngày sắp tới.

Tuổi Tý - Quẻ Thủy Lôi Truân

Quẻ Truân có nghĩa là "khó khăn ban đầu", giống như mầm cây non vươn lên giữa đất cứng. Tuần này, người tuổi Tý có thể gặp một vài trở ngại trong công việc, nhất là những dự án mới khởi động. Đừng vội nản - quẻ này dù khó nhưng ẩn chứa thế phát triển bền vững nếu kiên trì. Tài lộc chưa thực sự hanh thông, có thể có khoản chi đột xuất cho gia đình. Lời khuyên: Chậm mà chắc, đừng vay mượn để đầu tư trong tuần này.

Tuổi Sửu - Quẻ Địa Trạch Lâm

Quẻ Lâm mang ý "tới gần", báo hiệu cơ hội đang đến rất gần với người tuổi Sửu. Đây là tuần đẹp để bạn xúc tiến những việc đã ấp ủ từ lâu - ký hợp đồng, nhận lời mời hợp tác, hoặc bắt đầu một kênh thu nhập phụ. Tiền bạc có dấu hiệu vào đều, đặc biệt từ giữa tuần. Tuy nhiên quẻ cũng nhắc nhở: cơ hội đến nhưng đừng tham lam ôm đồm, chọn việc phù hợp nhất với năng lực để làm cho tới.

Tuổi Dần - Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng

Đây là một trong những quẻ vượng nhất tuần này. Đại Tráng nghĩa là "lớn mạnh", thế quẻ như sấm vang trên trời, dương khí cực thịnh. Người tuổi Dần sẽ thấy mình đầy năng lượng, ý tưởng dồi dào, được cấp trên hoặc đối tác đánh giá cao. Tài lộc có khả năng bứt phá, nhất là với người làm kinh doanh hoặc nghề tự do. Cảnh báo duy nhất: tránh nóng nảy và độc đoán, sức mạnh quá đà dễ làm tổn thương người xung quanh.

Tuổi Mão - Quẻ Phong Thiên Tiểu Súc

Tiểu Súc là "tích tụ nhỏ", như mây đã tụ nhưng chưa thành mưa. Tuần này tuổi Mão tích lũy được nhiều thứ tốt - mối quan hệ, kinh nghiệm, có khi là khoản tiết kiệm nho nhỏ - nhưng chưa phải lúc bứt phá. Hãy kiên nhẫn vun bồi nội lực, đừng sốt ruột so sánh với người khác. Tài chính ổn định, không có biến động lớn. Đây là tuần thích hợp để học thêm kỹ năng mới hoặc đầu tư cho bản thân.

Tuổi Thìn - Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu

Đại Hữu nghĩa là "có lớn", một trong những quẻ tốt nhất Kinh Dịch. Người tuổi Thìn tuần này có thể đón tin vui về tài lộc - tiền thưởng, hoa hồng, hoặc một khoản thu nhập bất ngờ. Công việc thuận lợi, được quý nhân nâng đỡ. Đặc biệt phụ nữ tuổi Thìn đang làm kinh doanh có thể chốt được đơn hàng lớn vào cuối tuần. Lời nhắc: giàu có đến đâu cũng phải biết chia sẻ, làm việc thiện nhỏ sẽ giúp giữ phúc lâu bền.

Tuổi Tỵ - Quẻ Sơn Hỏa Bí

Quẻ Bí mang ý "trang sức, vẻ đẹp bên ngoài". Tuần này tuổi Tỵ dễ được chú ý nhờ ngoại hình, phong thái, hoặc cách trình bày công việc. Đây là thời điểm tốt để tham dự sự kiện, networking, gặp gỡ khách hàng. Tuy nhiên quẻ cũng cảnh báo: đừng để vẻ ngoài lấn át thực chất, tài lộc đến từ giá trị thật chứ không phải hào nhoáng. Có thể chi tiêu nhiều cho làm đẹp, mua sắm - cần biết điểm dừng.

Tuổi Ngọ - Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân

Đồng Nhân nghĩa là "cùng người", quẻ về sự đồng lòng, hợp tác. Tuần này tuổi Ngọ làm việc một mình sẽ kém hiệu quả hơn làm việc nhóm. Tài lộc đến từ những mối quan hệ - đối tác cũ giới thiệu khách mới, bạn bè rủ làm chung dự án. Phụ nữ tuổi Ngọ trong tuần này nên mở lòng kết nối, đừng khép kín. Tiền bạc ổn định, có thể có khoản thu nhỏ từ nguồn không ngờ tới.

Tuổi Mùi - Quẻ Sơn Địa Bác

Đây là quẻ cần lưu ý nhất tuần. Bác nghĩa là "bóc, rơi rụng", ám chỉ giai đoạn cần co cụm, giữ mình. Tuổi Mùi tuần này không nên đầu tư mạo hiểm, không nên cho vay mượn, không nên ký hợp đồng quan trọng. Tài lộc có thể hao hụt từ những chi tiêu nhỏ cộng dồn. Tuy nhiên đây không phải quẻ xấu hoàn toàn - bóc đi cái cũ để chuẩn bị cho cái mới mọc lên. Hãy dành tuần này để rà soát chi tiêu, dọn dẹp những mối quan hệ tiêu cực.

Tuổi Thân - Quẻ Trạch Thiên Quải

Quải nghĩa là "quyết đoán, dứt khoát". Tuần này tuổi Thân cần ra một quyết định quan trọng đã trì hoãn lâu - có thể là nghỉ việc, đổi nghề, hay chốt một khoản đầu tư. Quẻ báo hiệu thời điểm đã chín muồi, càng do dự càng mất cơ hội. Tài lộc có chiều hướng tăng nếu dám hành động. Phụ nữ tuổi Thân đang phân vân chuyện tài chính gia đình nên trao đổi thẳng thắn với người bạn đời.

Tuổi Dậu - Quẻ Thủy Phong Tỉnh

Tỉnh nghĩa là "giếng nước" - nguồn nuôi dưỡng không bao giờ cạn nếu được giữ gìn. Tuần này tuổi Dậu có nguồn thu ổn định, không bùng nổ nhưng đều đặn và bền vững. Đây là quẻ rất tốt cho người làm nghề giáo, viết lách, tư vấn - những công việc tích lũy lâu dài. Lời nhắc: giếng cần được nạo vét, hãy dành thời gian chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần.

Tuổi Tuất - Quẻ Lôi Hỏa Phong

Phong nghĩa là "thịnh vượng đến cực điểm". Tuần này tuổi Tuất có thể đón đỉnh cao tài lộc trong tháng - một dự án thành công, một khoản tiền lớn về tài khoản, hoặc cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên Kinh Dịch dạy "thịnh cực tất suy", càng ở đỉnh càng phải khiêm tốn và biết tích phúc. Đừng khoe khoang, đừng coi thường người yếu thế hơn mình.

Tuổi Hợi - Quẻ Địa Thiên Thái

Thái nghĩa là "thông suốt, hanh thông" - một trong những quẻ đẹp nhất Kinh Dịch. Tuần này tuổi Hợi mọi việc đều thuận lợi, trên dưới đồng lòng, trong ngoài hòa hợp. Tài lộc tốt, công việc thuận, gia đình êm ấm. Đây là tuần đẹp để làm những việc lớn đã ấp ủ - mua nhà, đầu tư, mở rộng kinh doanh. Hãy tận dụng thời vận tốt nhưng đừng quên quy luật "Thái cực Bĩ lai", luôn chuẩn bị tâm thế cho những biến chuyển sau này.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo