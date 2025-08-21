Runway như lễ đường: NTK Phương Linh biến sàn diễn thành khoảnh khắc rực rỡ của cô dâu

Giữa những sải bước chuyên nghiệp và hào quang rực rỡ của các người mẫu chuyên nghiệp, khoảnh khắc cô dâu thật bước ra trong chính chiếc váy cưới của đời mình mới là điểm nhấn khiến cả khán phòng vỡ oà.

Tối 18/8, Calla Bridal đã có một màn Nam tiến không thể thành công hơn khi trình làng BST "La Dorée 2", viết nên một chương kết vàng son cho Vietnam Wedding Week. Sàn diễn là một bữa tiệc của nghệ thuật, âm thanh và ánh sáng - nơi những thiết kế mới nhất của NTK Phương Linh được hé lộ tới giới mộ điệu Sài Gòn.

Các thiết kế đầy mê hoặc trong BST "La Dorée 2"

Xuyên suốt đêm diễn, những thiết kế của BST "La Dorée 2" đã đưa khán giả lạc vào một thế giới của những nữ thần. Vẫn là vẻ đẹp mơ mộng, tinh khôi và huyền bí, nhưng hình tượng nữ thần của "La Dorée 2" còn mang khí chất của thời đại mới: Tự do, phóng khoáng và sẵn sàng tỏa sáng theo cách riêng rực rỡ nhất. Đảm nhận vị trí vedette được mong chờ nhất, Á hậu Cẩm Ly đã không làm giới mộ điệu thất vọng. Khoác lên mình một tuyệt tác đỉnh cao của bộ sưu tập, với thần thái kiêu sa và những sải bước quyền lực, cô đã mang đến một màn kết mãn nhãn, chiếm trọn mọi ánh nhìn và khẳng định trọn vẹn đẳng cấp cho đêm diễn "La Dorée 2".

Khoảnh khắc vedette - Á hậu Cẩm Ly chinh phục sàn diễn trong thiết kế lộng lẫy nhất

Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất của đêm diễn lại là khoảnh khắc cô dâu thật của Calla Bridal xuất hiện. Sàn diễn thời trang cao cấp vốn là thánh đường của những người mẫu chuyên nghiệp, và NTK Phương Linh là người luôn giữ gìn sự tôn nghiêm đó. Thế nhưng lần này, "chị tiên váy cưới" đã dành một ngoại lệ ngọt ngào và duy nhất cho cô dâu Hồng Vân.

Nàng thơ đời thực của Calla - cô dâu Hồng Vân lộng lẫy trong lễ nhận váy 1 năm trước

Sự xuất hiện của cô dâu Hồng Vân không chỉ là một tiền lệ hiếm hoi, mà còn là minh chứng cho một mối duyên tri kỷ. Bởi lẽ, để một cô dâu thật sự bước lên sàn diễn không phải là câu chuyện của một lời mời, mà là kết tinh từ niềm tin tuyệt đối và một tình yêu thương chân thành từ cả hai phía. Và đáp lại sự trân trọng ấy, cô dâu Hồng Vân đã mang cả câu chuyện tình yêu của mình, tái hiện lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất trên chính sàn diễn đặc biệt này, biến sàn diễn "La Dorée 2" thành một lễ đường cổ tích sống động và đầy cảm hứng.

Khoảnh khắc có 1-0-2, cô dâu Hồng Vân khoác chiếc váy mang tên mình trên sàn diễn "La Dorée 2"

Đằng sau khoảnh khắc tuyệt diệu ấy là cả một hành trình của niềm tin và sự kỳ công. Cách đây 2 năm, cô dâu Hồng Vân đã không quản ngại không biết bao nhiêu chuyến bay Sài Gòn - Hà Nội để được đích thân NTK Phương Linh thiết kế chiếc váy cưới mang tên mình. Trải qua hơn 365 ngày cùng nhau sáng tạo, chiếc váy đã trở thành một di sản tình yêu thực sự. Và trên sàn diễn hôm nay, Hồng Vân không catwalk, chị đang bước đi trong miền ký ức của chính mình. Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc vẹn nguyên khi nhìn lại chiếc váy tình yêu đã tạo nên một thứ hào quang đặc biệt, một vẻ đẹp thuần khiết nhất, dệt nên từ chính câu chuyện của chị.

Lễ cưới tựa khu vườn cổ tích của cô dâu Hồng Vân

Sàn diễn Calla ngày hôm đó đã chứng kiến một màn đối thoại thời trang đầy thú vị giữa hai tuyệt tác. Trên người Á hậu Cẩm Ly, thiết kế vedette của BST "La Dorée 2" là giấc mơ váy cưới lộng lẫy nhất, một tác phẩm thể hiện vẻ đẹp đến từ kỹ thuật dựng phom và đính kết xa hoa bậc nhất, là khát khao của mọi cô dâu tương lai. Và rồi, chiếc váy cưới của cô dâu Hồng Vân xuất hiện như một minh chứng ngọt ngào rằng giấc mơ ấy hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Nhưng vẻ đẹp của chiếc váy này không chỉ đến từ hàng ngàn viên pha lê, mà còn được thắp sáng bởi chính niềm hạnh phúc của người mặc nó. Nó là một tác phẩm haute couture đã thuộc về một câu chuyện, một tình yêu.

"La Dorée 2" đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh khép lại Vietnam Wedding Week; và quan trọng hơn, đã khắc ghi một dấu ấn vàng son về một thương hiệu không chỉ tạo ra váy cưới, mà còn là người đồng hành và hiện thực hóa những giấc mơ đẹp nhất - Calla Bridal.