Rùng mình trước khoảnh khắc "cheo leo" giữa vách đá để chụp ảnh sống ảo, nhìn biểu cảm của nữ chính là đủ hiểu đáng sợ đến mức nào

Thế Anh
|

Không phải ai cũng đủ can đảm để thực hiện một bộ ảnh như thế này!

Khoảnh khắc "hy sinh" vì nghệ thuật khiến người xem rùng mình

Để có một bộ ảnh đẹp, đôi khi đòi hỏi rất nhiều công sức đầu tư, thậm chí là cả sự mạo hiểm. Không ít người sẵn sàng chèo đèo lội suối, leo núi hàng giờ hay di chuyển tới những địa hình hiểm trở chỉ để bắt được khoảnh khắc hoàn hảo nhất.

Điển hình như cô nàng hot girl trong đoạn clip đang viral trên mạng xã hội. Xuất hiện giữa khung cảnh núi đá hùng vĩ, nữ chính khiến người xem "thót tim" khi ngồi sát mép vực sâu hun hút, hai chân co lại trong tư thế khá chông chênh. Chỉ nhìn qua màn hình cũng đủ khiến nhiều người cảm thấy run tay thay cho nhân vật chính.

Điều khiến dân tình chú ý hơn cả là độ cao "khủng" của địa điểm này. Phía dưới là vực sâu và cây cối um tùm, trong khi phía xa còn có cây cầu treo nối giữa các vách núi. Khung cảnh đẹp mắt là vậy nhưng cũng tạo cảm giác cực kỳ nguy hiểm.

Theo đoạn video được chia sẻ, nhiều người đoán rằng đây là một mô hình thể thao mạo hiểm hoặc khu du lịch trải nghiệm leo núi, nơi người tham gia được trang bị dây bảo hộ chuyên dụng để đảm bảo an toàn. Quan sát kỹ có thể thấy cô nàng vẫn được đeo đai bảo hộ quanh người và có dây nối hỗ trợ phía sau.

Tuy nhiên, dù đã có thiết bị bảo vệ, việc ngồi ở độ cao như vậy vẫn là trải nghiệm không hề dễ dàng. Với nhiều người, chỉ cần đứng gần mép vực cũng đã đủ "rụng rời chân tay", chưa nói tới chuyện phải giữ thần thái bình tĩnh để tạo dáng chụp ảnh. Chính vì thế, đoạn clip nhanh chóng thu hút lượng lớn bình luận từ cộng đồng mạng.

Người xem "nhăn mặt", người chụp cũng không ngừng run rẩy

Ở những giây đầu tiên của đoạn video, cô nàng hot girl lộ rõ vẻ căng thẳng. Gương mặt cúi xuống đầy dè chừng, đôi chân cũng không ngừng run rẩy khi cố gắng giữ thăng bằng trên mép đá. Chỉ nhìn biểu cảm ấy thôi cũng đủ hiểu cảm giác sợ hãi mà cô nàng đang trải qua lớn tới mức nào.

Dẫu vậy, sau ít phút lấy lại bình tĩnh, cô nàng dường như bắt đầu thích nghi với độ cao. Từ trạng thái lo lắng ban đầu, nữ chính dần tự tin hơn, phối hợp cùng đồng đội để tạo ra những dáng chụp cực kỳ nghệ thuật. Mái tóc dài tung nhẹ trong gió, khung cảnh núi non hùng vĩ phía sau cùng ánh nắng chiếu xuống tạo nên tổng thể vừa đẹp mắt vừa đầy cảm giác phiêu lưu.

Rõ ràng, đây không phải kiểu concept mà ai cũng đủ dũng cảm để thực hiện. Đằng sau những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội đôi khi là cả một quá trình vượt qua nỗi sợ hãi, đánh đổi bằng sự căng thẳng và áp lực tâm lý rất lớn.

Tất nhiên, nhiều người vẫn cho rằng việc chụp ảnh ở các địa hình nguy hiểm cần được cân nhắc kỹ lưỡng và tuyệt đối tuân thủ các biện pháp an toàn. Bởi chỉ một khoảnh khắc chủ quan cũng có thể dẫn tới hậu quả khó lường.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng thành quả mà cô nàng nhận được thực sự rất ấn tượng. Bộ ảnh mang cảm giác vừa mong manh vừa táo bạo, khiến người xem khó có thể rời mắt. Qua đó cũng cho thấy rằng nghệ thuật đôi khi đòi hỏi không ít sự hy sinh, đầu tư và cả lòng can đảm để tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

