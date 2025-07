Rùng mình loạt kịch bản "bắt cóc online": Nữ sinh bị ép cởi quần áo để "chứng minh vô tội"

Bắt cóc online hay bắt cóc trực tuyến là cụm từ mới nổi trong vài tháng trở lại đây, khi nạn nhân bị các đối tượng xấu chi phối qua điện thoại, mạng internet mà không gặp mặt trực tiếp, dẫn đến tự cô lập và bị chúng tống tiền.

Nam sinh viên bị lừa sau một cuộc gọi shipper

Từ đó, chúng bắt nạn nhân chuyển một số tiền, sau đó điều nạn nhân từ phường Diên Hồng đi nhiều nơi, rồi đến một nhà nghỉ thuộc xã Củ Chi. Tại đây chúng lừa lấy tài khoản mạng xã hội của nạn nhân và số điện thoại người thân, để tống tiền 150 triệu đồng. Tất cả liên lạc đều qua ứng dụng trực tuyến.

Nữ sinh bị buộc phải cởi hết đồ để "chứng minh vô tội"

Với thủ đoạn tương tự, ngày 25/7, một nữ sinh viên từ Khánh Hòa cũng bị đối tượng giả danh Công an gọi điện, cáo buộc liên quan rửa tiền và yêu cầu chuyển 150 triệu đồng để "chứng minh vô tội". Các đối tượng điều nạn nhân đến một khách sạn ở phường Hòa Hưng, buộc tự nhốt trong phòng, sau đó tiếp tục gọi điện tống tiền người thân của nạn nhân.

Vào tối 25/7, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 2) Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp Công an phường Hòa Hưng giải cứu nữ sinh kể trên.

Đối tượng này yêu cầu Q. phải giữ bí mật với mọi người, kể cả cha mẹ, phải di chuyển nhiều nơi, thuê khách sạn ở một mình để không ai biết. Tiếp đó, sau khi nhận được 17 triệu đồng từ mẹ, Q. đã chuyển toàn bộ vào chủ tài khoản là "Cong ty TNHH DV Quy Duong" theo chỉ định.

Sau khi con gái được giải cứu, bà T. mẹ của nữ sinh Q. cũng chia sẻ: "Thường ngày, con chỉ ở trong phòng học chứ ít có nói chuyện lắm. Nó chỉ lo học rồi thi cử, tôi cũng ít nói chuyện với con...".

Lực lượng chức năng cảnh báo

Trao đổi về vụ việc, Trung tá Nguyễn Hoàng Lâm, Trưởng Công an phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh, cho biết: "Sau khi các vụ việc xảy ra, chúng tôi tổ chức tuyên truyền cho khu phố và các hệ thống chính trị trên địa bàn. Và chính bản thân tôi cũng yêu cầu các trưởng khu phố và hệ thống chính trị cần tuyên truyền đây là thủ đoạn mới nhất của tội phạm".Thiếu tá Châu Thị Kim Ngọc, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo: "Cơ quan Công an không làm việc qua điện thoại. Không yêu cầu chuyển khoản. Không gửi các lệnh bắt qua điện thoại nên các em bình tĩnh, xử lý tự tin và thông báo cho Cơ quan Công an gần nhất".Thiết nghĩ, bên cạnh các khuyến cáo của Cơ quan Công an, bản thân các học sinh, sinh viên cần thường xuyên cập nhật thông tin về các loại tội phạm trực tuyến, đồng thời nhà trường, gia đình cũng cần quan tâm, cho các em xem các thông tin, các vụ việc để cảnh báo, hướng dẫn con em để các em có giải pháp đúng đắn khi gặp sự cố.