Rùng mình khoảnh khắc nam thần thanh xuân mặt mũi biến dạng bị fan ghi lại, nghi sử dụng chất cấm sau sân khấu?

Giữa tháng 8 vừa qua, Jonas Brothers - bộ 3 hotboy Disney đình đám một thời - đã chính thức khởi động tour JONAS20: Greetings From Your Hometown. Xuyên suốt chuyến lưu diễn, 3 anh em ruột đưa người hâm mộ trở về những ký ức thanh xuân, giai đoạn teen-pop bắt đầu phổ biến cuối thập niên 2000 và đầu 2010. Nhóm nam đem đến loạt bản hit làm nên tên tuổi, tái hiện những cột mốc đẹp đẽ từ đầu sự nghiệp tới thời điểm hiện tại.

Jonas Brothers - bộ 3 hotboy Disney đình đám một thời - đã chính thức khởi động tour JONAS20: Greetings From Your Hometown

Mới đây, MXH rầm rộ lan truyền một đoạn video khiến mỹ nam Joe Jonas vướng vào tranh cãi lớn. Cụ thể, tại đêm diễn ngày 6/9 vừa qua ở Inglewood (Los Angeles, Mỹ), một vài người hâm mộ đã phát hiện Joe đứng sau cánh gà, nhìn vào gương và chỉnh trang lại trang phục, diện mạo. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như anh chàng không liên tục lau mũi bằng khai một cách thô bạo.

Joe Jonas bị nghi sử dụng chất cấm trước khi lên sân khấu

Không chỉ vậy, anh chàng còn trừng mắt, khẩu hình mở hết cỡ, mặt mũi biến dạng gây hoang mang. Sau khi đoạn video được đăng tải, netizen đặt nghi vấn rằng Joe đã sử dụng chất cấm trước khi bước lên sân khấu. Điều này càng có thêm cơ sở khi Joe cũng như Jonas Brother đi theo dòng nhạc Rock. Từ vài nguồn tin trong giới, những nghệ sĩ Rock sẽ thường “phê pha” để “vào mood”, có tinh thần “chiến” hơn khi trình diễn - từ đó mang đến sự bùng nổ âm nhạc và cảm xúc hơn.

Khuôn mặt biến dạng, miệng há hốc, tay lau mũi - dân tình khẳng định anh chàng "phê pha" để trình diễn bốc hơn

Hiện khoảnh khắc này đã thu về hàng trăm triệu view, với video cao nhất là 28 triệu mắt xem và chưa có dấu hiệu dừng lại. Cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng đến sự an toàn của nghệ sĩ và ekip. Một số ý kiến chỉ ra có thể chất cấm không hề bị cấm ở một số thành phố thì Joe cũng không nên công khai “phê thuốc” trước bàn dân thiên hạ thế được.

Đứng giữa làn sóng tranh luận, Joe đã phải bình luận vào đoạn video gốc, hóm hỉnh nói: "Buồn cười thật sự. Bạn chưa từng ngoáy mũi bao giờ à?”. Hóa ra, điều anh chàng làm đơn giản chỉ là vệ sinh đường mũi trước khi vào tiết mục chính chứ không giống như dân tình đồn đoán. Phần đông netizen vẫn khen ngợi Joe quá nóng bỏng và cuốn hút khi phiêu theo điệu nhạc Rock, dù cho có… sử dụng ma túy hay không.

Chính chủ phải lên tiếng ngay dưới bài post gốc

Đây không phải lần đầu tiên Joe liên quan đến chất cấm. Vừa mới tháng trước, anh chàng vô tư thú nhận đã “phê thuốc” khi ngồi trên một chuyến bay tư nhân. Vì đầu óc mụ mị, lâng lâng nên anh chàng nhầm tưởng bản thân đã chơi trống suốt khoảng thời gian trong WC. Khi tỉnh táo lại, nam ca sĩ mới nhận ra anh vừa “hành sự” với một nữ tiếp viên chứ không có chiếc trống nào ở đây. Thế là Joe vừa gia nhập câu lạc bộ Mild High Club - câu nói đùa về những người quan hệ trên máy bay.

Cùng thời điểm đó là Jonas Brothers bất ngờ gây điên đảo truyền thông với màn tái hợp với Demi Lovato tại đêm nhạc đầu tiên trong chuyến phiêu lưu JONAS20: Greetings From Your Hometown. Đã 15 năm rồi, dân tình mới được chứng kiến dàn sao Camp Rock (Trại Hè Nhạc Rock) tụ tập đông đủ trên một sân khấu ca nhạc. Khoảnh khắc này càng trở nên đặc biệt hơn khi Demi và Joe đã tạm bỏ qua quá khứ để cùng nhau chiêu đãi người hâm mộ những tiết mục đầy hoài niệm.

Cả 2 từng có mối tình dài vài tháng sau rồi kết thúc vào năm 2010. Kể từ đó, 2 ngôi sao vẫn tương tác nhưng không còn thân thiết như trước. Joe cũng là người duy nhất Demi không follow trong số bộ 3 anh em nhà Jonas.

Đã 15 năm rồi, dân tình mới được chứng kiến dàn sao Camp Rock (Trại Hè Nhạc Rock) tụ tập đông đủ trên một sân khấu ca nhạc