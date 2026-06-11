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Rùng mình cảnh đàn muỗi đen kịt tấn công khiến du khách phải cố thủ trong xe

Nhật Thuỳ/VTC News
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Kỳ nghỉ bên hồ ở Nga bỗng biến thành cơn ác mộng khi nhóm du khách bị đàn muỗi khổng lồ bao vây, họ hoảng sợ cố thủ trong ô tô rồi bỏ dở hành trình.

Video ghi lại cảnh tượng hàng triệu con muỗi bao phủ bầu trời (được ghi tại Nga) đang khiến cộng đồng mạng rùng mình. Mật độ côn trùng lao đến dày đặc đến mức du khách phải chui vào ô tô cố thủ, sau đó buộc phải từ bỏ chuyến tham quan vì không thể tiếp cận điểm đến.

Theo hãng tin Jam Press, sự việc xảy ra tại hồ Shchuchye (vùng Buryatia, Nga). Nhóm du khách đến đây với mong muốn tận hưởng khung cảnh thiên nhiên thanh bình bên hồ. Tuy nhiên, chuyến tham quan nghỉ dưỡng nhanh chóng biến thành trải nghiệm đáng sợ khi họ bất ngờ bị đàn muỗi khổng lồ tấn công.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, bầu trời quanh khu vực hồ gần như bị che phủ bởi vô số côn trùng bay dày đặc. Đàn muỗi bám kín khu vực xung quanh xe, tạo nên khung cảnh khiến nhiều người liên tưởng đến những đàn châu chấu khổng lồ.

Để tránh bị đốt, các du khách vội vã chạy vào ô tô và đóng kín cửa. Họ hy vọng đám côn trùng sẽ sớm tan đi để tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, sau một thời gian chờ đợi mà tình hình không cải thiện, cả nhóm quyết định rời khỏi khu vực mà chưa kịp ghé thăm hồ.

Đàn muỗi bám kín khu vực xung quanh xe.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự kinh hãi trước hiện tượng này. “Mùa hè năm nay muỗi rất nhiều, nhưng tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế này”, một người dùng bình luận.

Người khác nhận xét: “Thật kinh khủng, trông chẳng khác gì châu chấu”. Có người khuyên chủ nhân đoạn video nên “sửa lại ăng-ten” vì bị muỗi bám kín.

Theo các nhà côn trùng học, tình trạng muỗi xuất hiện dày đặc tại khu vực này có thể còn kéo dài đến hết tuần tới. Giới chức địa phương khuyến cáo người dân và du khách sử dụng thuốc chống côn trùng, đồng thời mặc quần áo bảo hộ khi ra ngoài.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý không nên sử dụng các sản phẩm kem, gel hoặc xịt chống côn trùng chứa DEET. Một nghiên cứu gần đây cho thấy hoạt chất này có thể vô tình làm tăng khả năng thu hút ký sinh trùng.

Không chỉ gây khó chịu bởi những vết đốt ngứa ngáy, muỗi còn là vật trung gian truyền nhiều loại bệnh nguy hiểm. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), khu vực Kursk của Nga từng ghi nhận nhiều ca mắc bệnh giun chỉ Dirofilariasis, căn bệnh do muỗi truyền, khiến giun tròn di chuyển dưới da người.

Các ký sinh trùng này thường được muỗi mang theo sau khi hút máu chó hoặc mèo nhiễm bệnh. Khi đốt người, chúng có thể xâm nhập cơ thể, buộc bệnh nhân phải phẫu thuật để loại bỏ.

Đây không phải lần đầu tiên Nga chứng kiến hiện tượng bùng phát muỗi quy mô lớn. Năm 2021, hàng triệu con muỗi từng xuất hiện trên bán đảo Kamchatka, ven biển Bering, tạo thành những cột xoáy côn trùng khổng lồ. Cảnh tượng kỳ lạ này đã được nhiều người ghi hình và được ví như những thước phim thảm họa.

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