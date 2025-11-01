Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đã khiến cộng đồng mạng khắp thế giới phẫn nộ: một em bé mới hơn một tuổi gào khóc thảm thiết trong khi bố mẹ cầm máy xăm, khắc lên cánh tay con dòng chữ “Mellstroy Game”. Cảnh tượng gây sốc này được cho là một phần trong thử thách do influencer người Nga Andrey Burim (biệt danh Mellstroy) phát động, với phần thưởng là một căn hộ trị giá 5 triệu rúp (khoảng 1,6 tỷ đồng).

Mellstroy, 26 tuổi, là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất mạng xã hội Nga với hơn 7,6 triệu người theo dõi. Anh ta nổi tiếng nhờ những nội dung cực đoan, thậm chí từng bị chỉ trích nặng nề vào năm 2020 khi đánh đập một người mẫu ngay trên sóng livestream, vượt qua ranh giới pháp lý. Dù tai tiếng bủa vây, Mellstroy vẫn tiếp tục thu hút lượng lớn người xem nhờ các “thử thách” gây sốc, mới đây là cuộc thi mang tên “Mellstroy Game” - một chiến dịch quảng bá cho sòng bạc trực tuyến của anh ta.

Theo thể lệ, bất kỳ ai cũng có thể tham gia bằng cách đăng tải video sáng tạo có gắn đường link dẫn đến sòng bạc của Mellstroy và mỗi ngày, anh ta cùng đội ngũ sẽ chọn một người chiến thắng để trao tặng một căn hộ trị giá 5 triệu rúp. Cuộc thi diễn ra từ 17/10 đến 17/11, hứa hẹn tổng cộng 30 căn hộ được trao cho những người “sáng tạo nhất”.

Một cô gái 17 tuổi đã tự thiêu







Tuy nhiên, “cuộc chơi” nhanh chóng biến thành một cơn ác mộng mang màu sắc Squid Game ngoài đời thật, khi người tham gia bắt đầu đua nhau làm những hành động liều lĩnh, phản cảm để gây chú ý: có người xăm dòng chữ “Mellstroy Game” lên trán, một cô gái cuộn hàng chục cây bút chì vào tóc, có người xé nát hộ chiếu, cạo trọc đầu, thậm chí một cô gái 17 tuổi đã tự thiêu để giành phần thưởng.

Trong số đó, gây chấn động nhất là video của một cặp vợ chồng trẻ xăm chữ lên tay đứa con 1 tuổi. Trong đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, đứa trẻ khóc thét vì sợ hãi, còn người mẹ vừa cầm máy xăm vừa nói: “Chúng tôi đã thuê nhà suốt ba năm và ngập trong nợ nần. Chúng tôi không biết phải làm gì để gây ấn tượng, nên quyết định xăm lên tay con. Chúng tôi thực sự muốn thắng giải.” Người chồng ngồi cạnh giúp vợ giữ tay đứa bé.

Video nhanh chóng làm dậy sóng dư luận Nga và quốc tế, với hàng loạt lời chỉ trích gay gắt nhắm vào cả cặp đôi lẫn Mellstroy. Cư dân mạng lên án hành vi này là vô nhân tính và bệnh hoạn, yêu cầu cơ quan chức năng mở cuộc điều tra hình sự. Một người bình luận: “Nếu quay clip hành hạ trẻ em để câu view không bị xử lý, rồi đây sẽ có người quay sang hành hạ động vật.” Người khác mỉa mai: “Đây đúng là Squid Game đời thật.”

Trước làn sóng phẫn nộ, ngày hôm sau, cặp vợ chồng lên tiếng thanh minh rằng toàn bộ cảnh quay chỉ là dàn dựng. Theo tờ Izvestia của Nga, người mẹ cho biết họ chỉ dùng bút để vẽ, chứ không hề xăm thật lên tay đứa bé: “Chúng tôi không xăm thật, chỉ giả vờ thôi.” Tuy nhiên, lời giải thích này không làm dịu đi sự phẫn nộ của công chúng, bởi hành động lợi dụng trẻ nhỏ để gây chú ý vẫn bị xem là phản cảm và độc hại.

Trong khi đó, Mellstroy tiếp tục phát livestream đều đặn, tuyên bố sẽ “trao căn hộ mỗi ngày cho người chiến thắng”, bất chấp dư luận đang kêu gọi điều tra cả anh ta lẫn mô hình sòng bạc trực tuyến. Từ một chiến dịch quảng cáo trá hình, “Mellstroy Game” đã biến thành biểu tượng của sự tha hóa trên mạng xã hội, nơi tiền bạc và danh tiếng khiến con người sẵn sàng làm mọi thứ - kể cả tổn thương một đứa trẻ - chỉ để được nhìn thấy.

