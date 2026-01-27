Rúng động Nhật Bản: Nam thanh niên 28 tuổi lạnh lùng sát hại người yêu cũ, chi tiết con gấu bông gây chú ý

Vụ án mạng kinh hoàng

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, nghi phạm trong vụ án được xác định là Ouchi Takumi, 28 tuổi, nhân viên văn phòng, trú tại thị trấn Shirosato, tỉnh Ibaraki, bạn trai cũ của nạn nhân. Người này bị bắt giữ vào ngày 21/1 và hồ sơ vụ án đã được chuyển sang viện kiểm sát.

Nghi phạm bị cáo buộc đã dùng dao đâm vào cổ, sát hại cô Komatsumoto Haruka, 31 tuổi, một thợ làm móng, tại căn hộ của nạn nhân ở thành phố Mito vào tối 31/12/2025.

Nghi phạm của vụ án (Ảnh: TBS)

Trong quá trình thẩm vấn, Ouchi Takumi phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng “đây là sự vu khống hoàn toàn” và khẳng định không liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ các nhà điều tra, hệ thống camera an ninh xung quanh hiện trường đã ghi lại hình ảnh một chiếc xe sedan màu đen, được cho là của nghi phạm, xuất hiện trong khoảng thời gian trước và sau thời điểm gây án.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng cũng hé lộ một tình tiết mới liên quan đến việc nghi phạm được cho là đã xác định nơi ở của nạn nhân. Cụ thể, một con gấu bông không rõ nguồn gốc đã được gửi đến nhà bố mẹ của nạn nhân trước thời điểm xảy ra vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10 năm ngoái, nghi phạm đã nhiều lần dò hỏi những người xung quanh nhằm tìm kiếm địa chỉ nơi ở của cô Komatsumoto Haruka. Điều này đặt ra nghi vấn về cách thức nơi ở của nạn nhân bị phát hiện, trong bối cảnh nạn nhân không công khai thông tin cá nhân.

Nghi vấn xác định địa chỉ nạn nhân qua gấu bông

Các điều tra viên nhận định con gấu bông được đặt tại nhà nạn nhân có thể đã bị lợi dụng để xác định vị trí nơi ở. Cụ thể, vài ngày trước khi vụ án xảy ra, một con gấu bông đã được gửi đến nhà bố mẹ Komatsumoto theo hình thức tương tự “đặt hàng không tiếp xúc”.

Qua kiểm tra, bên trong con gấu bông được phát hiện có gắn thiết bị phát tín hiệu định vị. Khi món đồ này được mang từ nhà bố mẹ đến nơi ở hiện tại của nạn nhân, người sở hữu thiết bị có thể theo dõi và nắm được địa chỉ cụ thể.

Con gấu cũng nằm trong tính toán của nghi phạm

Theo cảnh sát, danh tính người gửi chưa thể xác định. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang làm rõ khả năng nghi phạm đã trực tiếp mang con gấu bông này đến nhà bố mẹ nạn nhân. Điều này làm dấy lên nghi vấn nơi ở của nạn nhân đã bị phát hiện thông qua quá trình di chuyển của món đồ.

Hiện nghi phạm vẫn phủ nhận toàn bộ cáo buộc.

Liên quan đến vụ việc, bà Kyoshi Mika, cố vấn an ninh, cho biết thiết bị GPS hoạt động bằng cách trao đổi tín hiệu với vệ tinh, cho phép xác định vị trí ở bất kỳ đâu. Theo bà, các thiết bị này thường bị giấu trong những vật dụng ít được kiểm tra như gấu bông, quà tặng, bùa hộ mệnh hoặc đáy túi xách. Trong trường hợp phát hiện đồ vật khả nghi, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Nguồn: TBS, Asahi