Rúng động Hàn Quốc: Chồng quân nhân bỏ mặc vợ nguy kịch suốt nhiều ngày, thi thể được phát hiện trong tình trạng ám ảnh

Ngày 16/12, theo thông tin từ Lục quân Hàn Quốc và các nguồn liên quan, Viện kiểm sát quân đội đã khởi tố thượng sĩ A, thuộc một đơn vị thiết giáp của Lục quân đóng tại thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi, với cáo buộc giết người. Viện kiểm sát quân đội áp dụng tội danh giết người là cáo buộc chính, đồng thời đưa thêm cáo buộc dự phòng là tội bỏ mặc dẫn đến chết người trong trường hợp tòa án không công nhận tội danh giết người.

Viện kiểm sát cho rằng hành vi của A có thể cấu thành tội giết người do không thực hiện những nghĩa vụ cần thiết mà lẽ ra phải làm. Phiên tòa sẽ trong thời gian tới.

Hiện trường rùng mình (Ảnh: SBS)

Theo cáo buộc, từ khoảng tháng 8, vợ của A là chị B (ngoài 30 tuổi) bắt đầu xuất hiện các vết loét tì đè trên cơ thể và tình trạng ngày càng trở nặng. Tuy nhiên, A đã không thực hiện các biện pháp điều trị hay bảo vệ cần thiết, dẫn đến cái chết của nạn nhân. Mãi đến ngày 17/11 tháng trước, A mới gọi số khẩn cấp 119, báo rằng “vợ có dấu hiệu mất ý thức”.

Lực lượng cấp cứu có mặt tại nơi ở của A đã phát hiện chị B trong tình trạng toàn thân bị ô nhiễm bởi chất thải. Đặc biệt, vùng chi dưới bị nhiễm trùng nặng, da hoại tử nghiêm trọng do loét tì đè, thậm chí phát hiện cả giòi.

Trong quá trình được chuyển đến một bệnh viện tại quận Ilsan Seo, thành phố Goyang, chị B xuất hiện triệu chứng ngừng tim và đến ngày hôm sau thì tử vong do nhiễm trùng huyết. Bệnh viện nghi ngờ có dấu hiệu bị bỏ mặc nên đã báo cáo sự việc cho cảnh sát, tố cáo chồng của nạn nhân.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 8, chị B gặp khó khăn về mặt tinh thần, khả năng vận động ngày càng suy giảm, dẫn đến tình trạng loét tì đè lan khắp cơ thể.

Hình ảnh trước đó của hai vợ chồng (Ảnh: SBS)

Viện kiểm sát quân đội cho biết sẽ tập trung duy trì cáo buộc xoay quanh việc liệu A có nhận thức được tình trạng nguy kịch của vợ trong thời gian dài nhưng vẫn bỏ mặc nghĩa vụ cứu trợ và điều trị hay không.

Trong khi đó, diễn biến chi tiết của vụ việc cũng đã được công bố thông qua một chương trình truyền hình gần đây. Theo nội dung phát sóng ngày 13 trong chương trình “Những câu hỏi chưa có lời giải” của SBS, A khai với cảnh sát rằng “không biết tình trạng của vợ lại nghiêm trọng đến mức đó”. Chị gái của nạn nhân bức xúc nói: “Để em tôi ra nông nỗi này, rốt cuộc người chồng đã làm gì?”.

Bác sĩ Kang Nam Gyu, chuyên khoa cấp cứu, tham gia chương trình cho biết: “Nếu được đưa đến bệnh viện và xử trí sớm hơn khoảng 10 ngày thì có thể đã sống sót. Có khả năng nạn nhân tử vong ở giai đoạn đầu của nhiễm trùng huyết. Đây là người trẻ, khỏe mạnh nên vẫn có cơ hội hồi sức”.

Ông cũng nhận định: “Phần mông bị hoại tử đúng là do loét tì đè, nhưng vai, bụng và chân là hoại tử viêm do nguyên nhân khác. Hoại tử ở vai phải là vết thương mới, có dấu hiệu do vật sắc gây ra. Trên phim CT ngực, từ xương sườn số 1 đến số 6 đều bị gãy. Xương sườn số 1 và 2 không thể gãy chỉ do cấp cứu ngừng tim phổi. Điều này cho thấy có thể đã có ngoại lực tác động, không loại trừ khả năng bị bạo hành”.

Ngoài ra, được biết khoảng 20 ngày trước khi chị B qua đời, vào tháng 10, A đã hai lần trong hai ngày liên tiếp đưa những con chó nuôi bị viêm ruột đến bệnh viện thú y điều trị.

Nguồn: Sedaily, Daum