Rúng động: Đầu độc 788 người tại một trường cao đẳng, nữ sinh 21 tuổi lĩnh án tử hình

Phương Anh |

Một quyết định bồng bột đã khiến nữ sinh xuất sắc đẩy hàng trăm người vào nguy hiểm, đồng thời tự khép lại tương lai của chính mình.

Từ nữ sinh ưu tú đến bê bối chấn động

Năm 1992, tại một trường cao đẳng ở Trịnh Châu (TQ), một vụ đầu độc quy mô lớn bất ngờ xảy ra, gây chấn động dư luận. Thủ phạm là Lý Vũ - nữ sinh 21 tuổi, từng được đánh giá có thành tích học tập nổi bật.

Theo hồ sơ vụ án, nữ sinh này rơi vào khủng hoảng tâm lý sau những vấn đề cá nhân và kỷ luật từ nhà trường. Áp lực tích tụ trong thời gian dài đã đẩy cô đến quyết định cực đoan là sử dụng thạch tín để đầu độc các sinh viên khác.

Vụ nữ đầu độc 788 người tại trường cao đẳng, lĩnh án tử hình - Ảnh 1.

Hậu quả là 788 người bị nhiễm độc, trong đó có trường hợp rơi vào tình trạng nghiêm trọng phải nhập viện. Quy mô khiến đây trở thành một trong những sự cố học đường nghiêm trọng nhất thời điểm đó.

May mắn, nhờ sự can thiệp kịp thời từ nhà trường và hệ thống y tế, cùng nguồn thuốc giải độc được cung cấp khẩn cấp, toàn bộ các nạn nhân sau đó đều qua khỏi. Tuy nhiên, cú sốc mà vụ việc để lại vẫn kéo dài trong dư luận.

Điều khiến nhiều người bàng hoàng không chỉ là số lượng nạn nhân, mà còn là chính chân dung của thủ phạm. Một sinh viên trẻ, có thành tích học tập tốt, không tiền án, nhưng lại có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng chỉ vì một quyết định sai lầm trong lúc mất kiểm soát.

Bản án khép lại một cuộc đời

Sau quá trình điều tra, hành vi của Lý Vũ được xác định là đặc biệt nghiêm trọng. Tòa án tuyên án tử hình, đồng thời tước quyền chính trị suốt đời.

Ngày 12/3/1994, bản án được thi hành, khép lại cuộc đời của nữ sinh 21 tuổi. Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó, mà nhanh chóng trở thành chủ đề được xã hội quan tâm, đặc biệt trong các thảo luận về môi trường học đường và sức khỏe tâm thần.

Một thực tế được nhìn nhận rõ hơn sau vụ án không phải mọi khủng hoảng tâm lý đều dễ nhận ra. Ngay cả những người có vẻ ngoài ổn định, thành tích tốt, vẫn có thể đang chịu áp lực lớn mà không được phát hiện hoặc hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh đó, vụ việc cũng đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò của nhà trường từ việc đảm bảo an toàn, phát hiện sớm rủi ro, đến xây dựng hệ thống hỗ trợ tâm lý cho sinh viên. Khi những “khoảng trống” này chưa được lấp đầy, nguy cơ vẫn có thể âm thầm tích tụ và bùng phát.

Ở góc độ rộng hơn, đây không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà phản ánh cách xã hội đối diện với áp lực và những giới hạn trong hệ thống hỗ trợ.

Hơn 30 năm trôi qua, vụ đầu độc tại Trịnh Châu vẫn là một lời cảnh báo về an toàn học đường không chỉ nằm ở quy định, mà còn ở khả năng nhận diện và can thiệp kịp thời vào những vấn đề tâm lý đang âm thầm hình thành.

