Bị em gái khóa dưới từ chối, nam sinh đại học có loạt hành vi biến thái đáng sợ.

Chỉ vì từ chối lời tỏ tình của một nam sinh khóa trên, cô gái trẻ 23 tuổi không ngờ rằng suốt nhiều năm sau đó, hình ảnh đời thường cùng thông tin cá nhân của mình lại bị đối phương đăng tải lên các nền tảng đồi trụy nước ngoài.

Nạn "tình dục hóa" ảnh cá nhân của phụ nữ đang diễn ra phức tạp

"Có phải cô không?": Tin nhắn tống tiền lúc rạng sáng và sự thật kinh hoàng.

Vào rạng sáng một ngày cuối tháng 7 năm 2026, Fang Deshi (23 tuổi, tên nhân vật đã được thay đổi) bàng hoàng khi mở ứng dụng tin nhắn trên điện thoại và nhận được một dòng câu hỏi đầy đe dọa từ tài khoản lạ: "Có phải cô không? Một ổ đĩa đám mây đã rò rỉ rất nhiều ảnh riêng tư của cô. Muốn xem đó có phải là cô hay không?".

Dòng tin nhắn ngắn gọn ấy không chỉ là một lời đe dọa đơn thuần mà là khởi đầu cho cơn ác mộng kéo dài đối với cô gái trẻ.

Trước đó không lâu, Fang Deshi bất ngờ phát hiện ra vô số bức ảnh đời thường từ những hình ảnh đi học, dạo phố cho đến khoảnh khắc sinh hoạt cá nhân mà cô công khai trên mạng xã hội đã bị kẻ xấu đánh cắp. Điều kinh hãi hơn cả, toàn bộ số ảnh này bị đăng lại trên một ứng dụng khiêu dâm có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Không dừng lại ở việc cắt ghép ảnh, kẻ thủ ác còn bịa đặt những câu chuyện trải nghiệm tình dục giả mạo, gán ghép các từ ngữ thô tục, xúc phạm nhân phẩm nghiêm trọng. Toàn bộ họ tên thật, thành phố sinh sống và cả thông tin trường đại học cũ của Fang Deshi cũng bị công khai hoàn toàn trên nền tảng này.

Thủ phạm là người quen: Mối hận ngầm sau lời từ chối tình cảm ba năm trước

Điều khiến Fang Deshi chấn động nhất chính là danh tính của kẻ đứng sau toàn bộ vụ việc: Trương, người tiền bối từng học cùng trường đại học với cô tại Quảng Đông.

Nhớ lại thời điểm năm 2023, Fang Deshi quen biết Trương qua một số công việc học thuật tại trường. Trong ký ức của cô lúc bấy giờ, Trương là một nam sinh có vẻ ngoài giản dị, cởi mở và hòa đồng. Sau một thời gian tiếp xúc, Trương bất ngờ thổ lộ tình cảm nhưng Fang Deshi đã khéo léo từ chối vì không thấy phù hợp. Kể từ đó, hai người dần cắt đứt liên lạc và Trương hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Không ai có thể ngờ rằng, cơn thịnh nộ và sự cay cú vì bị từ chối tình cảm đã âm thầm gặm nhấm kẻ biến thái suốt ba năm trời. Hắn lặng lẽ theo dõi từng bài đăng trên mạng xã hội của Fang Deshi, lưu trữ từng bức ảnh cô đăng tải, rồi đem chúng lên các nền tảng khiêu dâm nước ngoài để "tình dục hóa" nhằm trả thù và hạ thấp danh dự của cô gái trẻ.

Dữ liệu trên ứng dụng cho thấy, các bài đăng chứa hình ảnh của Fang Deshi đã tồn tại suốt 1-2 năm qua, thu hút tới hơn 445.000 lượt xem cùng hàng trăm bình luận biến thái, gạ gẫm và xin thông tin liên lạc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhóm pháp lý hỗ trợ nạn nhân đã thiết lập được mối liên hệ giữa các tài khoản ẩn danh trên ứng dụng đồi dụy với Trương.

Ngày 25 tháng 7 năm 2026, cơ quan công an đã chính thức khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Trương để điều tra về hành vi phát tán tài liệu khiêu dâm và xúc phạm danh dự người khác.

Cơn ác mộng tâm lý không hồi kết của các nạn nhân

Vụ việc của Fang Deshi không phải là trường hợp duy nhất. Trong quá trình đòi lại công lý, cô phát hiện ra tài khoản của Trương còn lưu trữ và đăng tải hình ảnh riêng tư của hàng loạt phụ nữ khác, trong đó có Junning (bút danh).

Junning bị rò rỉ toàn bộ tên tuổi, nghề nghiệp và trường học. Những bức ảnh chụp cuộc sống thường ngày của cô bị lồng ghép vào các kịch bản kích dâm thô bỉ. Sự việc khiến Junning rơi vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, liên tục gặp ác mộng và luôn trong trạng thái hoảng loạn mỗi khi ra đường. Cô luôn lo sợ những người xung quanh, đồng nghiệp hay bạn bè đã nhìn thấy những hình ảnh bị bóp méo của mình trên internet.

Thực tế cho thấy, nạn đánh cắp ảnh đời thường, sử dụng công nghệ AI để cắt ghép thành ảnh khiêu dâm (Deepfake) rồi tung lên các ứng dụng nước ngoài nhằm thu hút lưu lượng truy cập hoặc kiếm lời đang gia tăng với tốc độ chóng mặt.

Các chuyên gia pháp lý chỉ ra rằng, hành vi "gợi cảm hóa" ảnh cá nhân có chi phí thực hiện cực kỳ thấp và dễ dàng đối với thủ phạm. Chỉ cần vài thao tác lưu ảnh đơn giản trên mạng xã hội, kẻ xấu đã có thể biến một người phụ nữ hoàn toàn vô tội thành nạn nhân của nạn quấy rối tình dục trực tuyến. Dù thủ phạm Trương đã bị cơ quan chức năng tạm giữ, cuộc chiến của các nạn nhân vẫn chưa thể đi đến hồi kết. Điều khiến họ trăn trở và lo sợ nhất là những bức ảnh một khi đã bị phát tán lên không gian mạng thì rất khó để xóa bỏ hoàn toàn.

Vụ án cay đắng của Fang Deshi là một lời cảnh tỉnh đắt giá cho cộng đồng, đặc biệt là nữ giới trên không gian mạng. Việc cẩn trọng trong bảo mật thông tin cá nhân, cài đặt chế độ riêng tư cho hình ảnh hàng ngày và chủ động lưu trữ chứng cứ khi bị xâm phạm là những kĩ năng sinh tồn bắt buộc để tự bảo vệ bản thân trước những thủ đoạn quấy rối đê hèn trong kỷ nguyên số.

Theo 163.com