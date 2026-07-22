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Rủi ro từ tính năng chia sẻ vị trí trên smartphone

Thụy Phương/VTC News
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Việc chia sẻ vị trí trực tuyến mang lại tiện ích giao tiếp cho người dùng, nhưng cũng tiềm ẩn hàng loạt rủi ro nghiêm trọng về an toàn thông tin và bảo vệ riêng tư.

Hiện nay, các ứng dụng nhắn tin và mạng xã hội như Facebook , Messenger, WhatsApp, Instagram hay Zalo... đều tích hợp công nghệ chia sẻ vị trí thực. Người dùng cũng dễ dàng tìm thấy công cụ này trên các ứng dụng bản đồ như Google Maps hay Waze. Do tính phổ biến của công nghệ này, nhiều người thường bật tính năng định vị mà ít khi cân nhắc kỹ về những rủi ro an ninh đi kèm.

Theo trang BGR , mối đe dọa lớn nhất từ việc chia sẻ vị trí liên tục là khả năng vô tình tiết lộ tọa độ chính xác cho những người không đáng tin cậy. Dữ liệu này giúp kẻ xấu dựng lại toàn bộ lịch trình sinh hoạt, từ địa chỉ nhà riêng, nơi làm việc cho đến các địa điểm giải trí thường xuyên ghé thăm. Từ đây, mối rủi ro hiển hiện nhất chính là hành vi bám đuôi lén lút. Kẻ gian không chỉ theo dõi qua bản đồ trực tiếp mà còn khai thác thông tin từ những bức ảnh có gắn thẻ địa lý (geo-tag) đăng tải công khai trên mạng xã hội.

- Ảnh 1.

Việc chia sẻ vị trí trực tuyến nên giới hạn người có thể tiếp cận để đảm bảo an toàn thông tin.

Bên cạnh đó, việc công khai lịch trình di chuyển theo thời gian thực còn tạo điều kiện cho tội phạm đột nhập trộm cắp. Những bức ảnh check-in du lịch cùng gia đình vô tình trở thành tín hiệu thông báo nhà không có người, giúp kẻ gian dễ dàng lên kế hoạch hành động.

Không chỉ người nhận thông tin, chính các ứng dụng cung cấp dịch vụ cũng lưu trữ toàn bộ lịch sử di chuyển của người dùng. Dữ liệu định vị từ những ứng dụng kém uy tín thường bị thu thập để bán cho bên thứ ba phục vụ mục đích quảng cáo nhắm mục tiêu hoặc đối mặt nguy cơ rò rỉ khi hệ thống bị hacker tấn công.

Lịch sử vị trí bị lộ cũng là công cụ đắc lực cho các kịch bản lừa đảo giả mạo. Kẻ xấu có thể lợi dụng thông tin về chuyến du lịch của nạn nhân để gửi các thư điện tử giả mạo xác nhận đặt phòng, dẫn dụ người dùng truy cập vào liên kết độc hại.

Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), email lừa đảo hiện nay không còn mắc các lỗi chính tả hay vần điệu thông thường, khiến người dùng rất khó phân biệt. Việc nắm rõ thói quen di chuyển cũng giúp kẻ gian dễ dàng mạo danh nạn nhân để lừa đảo người thân.

Để tự bảo vệ, người dùng cần thường xuyên kiểm tra danh sách ứng dụng trên smartphone, tiến hành thu hồi quyền truy cập vị trí đối với các phần mềm không thực sự cần thiết. Đối với ứng dụng mạng xã hội, chủ tài khoản nên giới hạn danh sách người xem đối với bài đăng có gắn thẻ địa lý để đảm bảo an toàn.

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