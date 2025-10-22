Rủi ro "không thể chấp nhận được" của AI ở Việt Nam

Câu hỏi 1/5

Hỏi 1: Theo Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, loại AI nào bị cấm phát triển do rủi ro "không thể chấp nhận được"?

A AI thao túng nhận thức, hành vi con người có chủ đích B AI hỗ trợ chẩn đoán y tế với kết quả không đảm bảo C AI tối ưu hóa quy trình sản xuất công nghiệp tự động D AI phân tích dữ liệu giao thông để giảm ùn tắc