Rửa vòng vàng cho sạch, cân lên "bỗng" nhẹ đi 5,33g: Lộ tẩy chiêu thức tinh vi cướp vàng trắng trợn ngay trước mặt nạn nhân

Một câu chuyện kỳ lạ vừa xảy ra tại một khu chợ ở Chiết Giang, Trung Quốc, nơi mà lòng tin và sự cả tin đã bị lợi dụng một cách tinh vi. Cụ thể, một người phụ nữ, được gọi là Wang (tên đã được thay đổi để bảo vệ danh tính), đã bị mất một lượng vàng đáng kể sau khi tin tưởng vào lời quảng cáo "miễn phí làm thẳng và làm sạch" trang sức vàng từ một tiểu thương tại chợ.

Người tiểu thương này, mang tên Yu (tên đã được ẩn), đã thuyết phục bà Wang rằng chiếc vòng tay vàng của bà đã bị méo và cần được làm thẳng lại. Sau đó, Yu đã đưa chiếc vòng vào một dung dịch hóa học đặc biệt - được gọi là "nước vua", một loại hoá chất có khả năng hòa tan vàng - dưới mác làm sạch.

Khi nhận lại chiếc vòng, bà Wang ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt: chiếc vòng không chỉ mềm đi mà còn nhẹ hơn đáng kể. Bà nhanh chóng báo cáo sự việc với cảnh sát. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt và thực hiện việc cân chiếc vòng, phát hiện nó chỉ còn nặng 22.67g, trong khi trên hóa đơn mua hàng năm 2013, chiếc vòng nặng 28g. Sự chênh lệch 5.33g đã đủ để cảnh sát đưa Yu về đồn để điều tra.

Qua quá trình thẩm vấn, Yu đã không thể chối cãi trước bằng chứng và thừa nhận hành vi sử dụng "nước vua" để ăn cắp vàng. Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ Yu dưới tội danh trộm cắp và hiện tại, vụ việc đang được điều tra thêm.

Thông tin từ cảnh sát thành phố Lĩnh Hải, Chiết Giang, cho biết sự việc trên không chỉ là một trường hợp cá biệt mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai tham gia các sự kiện tương tự. Cảnh giác với những lời mời chào "miễn phí" là điều mà mọi người cần đặc biệt lưu ý, bởi đôi khi chúng có thể ẩn chứa những âm mưu không ngờ tới.

Nguồn: QQ