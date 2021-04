Rủ nhau vào Khu bảo tồn phá rừng, 37 đối tượng bị khởi tố

Theo đó, cả 37 bị can này đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Các bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Trong 37 bị can, Cơ quan điều tra tiến hành bắt tạm giam 18 bị can, 19 bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.



Theo kết quả điều tra, ngày 14/11/2020, Ban Quản lý khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô nhận được tin báo tại khu vực dọc sông Ea Pích, gần Trạm kiểm lâm số 5, thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô có xảy ra vụ khai thác gỗ trái pháp luật với quy mô lớn.

Thời điểm phát hiện, không xác định được đối tượng khai thác gỗ trái phép, không thu giữ được tang vật, phương tiện.

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan điều tra

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra. Qua nhiều tháng tích cực điều tra xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, hàng chục cán bộ đã thường xuyên bán sát địa bàn huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên để tiếp cận các nhóm đối tượng nghi vấn.

Quá trình điều tra, tổ công tác phát hiện vào khoảng cuối tháng 10/2020, đối tượng Ma Khanh ngồi với một số người tại quán nước trong buôn Zô, xã Ea Ly, huyện Sông Hinh.

Trong lúc nói chuyện, những người ngồi cùng kêu khổ, không có việc gì làm nên Ma Khanh đã gợi ý vào khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô khai thác gỗ bán kiếm tiền tiêu xài thì được cả nhóm đồng ý.

Sau khi bàn bạc, cả nhóm thống nhất rủ thêm 20 người cùng trú tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên đi khai thác gỗ. Để có phương tiện phục vụ khai thác gỗ, cả nhóm góp tiền mua 5 cưa tay cùng nhiều vật dụng khác. Sau đó cả nhóm tập trung cùng nhau vượt sông Krông Năng vào Tiểu khu 618, 622 thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cạnh hai bên bờ sông Ea Pich.

Tại đây, các đối tượng đã khai thác 19 cây gỗ Căm xe. Trong đó, số gỗ còn để lại tại hiện trường có khối lượng là 6,290 m3 gỗ tròn; số gỗ mà các đối tượng đã khai thác khoảng 20 lóng gỗ, kích thước dài từ 2,5-3,7m đường kính 30cm.

Khai thác xong, các đối tượng cùng nhau đưa gỗ vượt sông về buôn Zô, xã Ea Ly, huyện Sông Hinh. Khi đến địa phận buôn Zô, Ma Khanh gọi điện thoại thuê người đưa xe máy cày độ chế đến bờ sông trục vớt gỗ và đưa về nơi tập kết.

Sau khi sơ chế xong, Ma Khanh gọi người đến mua số gỗ này với số tiền 80 triệu đồng rồi cả nhóm chia nhau mỗi người hơn 3 triệu đồng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ phá rừng

Đến đầu tháng 11/2020, trong lúc ngồi uống nước tại buôn Zô, Nguyễn Xuân Ban (trú tại huyện Sông Hinh) nghe nhóm Ma Khanh nói chuyện với nhau về việc khai thác gỗ bán kiếm tiền tiêu xài nên Ban nảy sinh ý định cùng tham gia với nhóm Ma Khanh để khai thác gỗ. Theo đó, Ban rủ thêm 3 người khác cùng đi khai thác gỗ.

Ngày 8/11/2020, nhóm Ma Khanh tiếp tục rủ nhau vào khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô để khai thác gỗ. Lúc này, tổng số người tham gia gồm có 30 người. Trong đợt khai thác này, ngoài nhóm của Ma Khanh thì còn có nhóm Trần Văn Tú, Hoàng Anh Sáng (cùng trú huyện Sông Hinh) và nhóm do đối tượng Ban cầm đầu.

Sau khi kéo nhau vào Tiểu khu 618, 622, nhóm Ma Khanh sử dụng 5 cưa cá mập khai thác 37 cây gỗ Căm xe trong 3 ngày, số gỗ còn để lại hiện trường có khối lượng là 13,699 m3 gỗ tròn, số gỗ mà các đối tượng đã khai thác khoảng 30 lóng gỗ, kích thước dài từ 2,5-3,7m, đường kính 30cm.

Sau khi đưa gỗ vượt sông về buôn Zô, Ma Khanh tiếp tục thuê người trục vớt, rồi gọi người đến mua số gỗ trên với số tiền 100 triệu đồng.

Sau đó, nhóm Ma Khanh tiếp tục bán 8 trụ đề ba, với số tiền 26 triệu đồng sau khi bán được số gỗ này nhóm của Ma Khanh chia mỗi người 3,8 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Đối với nhóm Nguyễn Xuân Ban gồm 4 đối tượng, từ ngày 8 đến 14/11/2020, nhóm này đã khai thác 5 cây gỗ Căm xe, có khối lượng 3,3m3 gỗ tròn tại Tiểu khu 622. Trong đó, 4 lóng đã được nhóm này đưa về và bị thu giữ tại xã Ea Ly, huyện Sông Hinh.

Đối với nhóm Trần Văn Tú, Hoàng Anh Sáng, ngày 10/11/2020, các đối tượng đã đến Tiểu khu 618 khai thác được 6 lóng gỗ Căm xe, đường kính khoảng 30cm, dài 1,2m, rồi thuê Đạo trục vớt, đưa về buôn Zô, xã EaLy và bán được 7 triệu đồng.

Theo kết luận của Cơ quan điều tra, từ cuối tháng 10/2020 đến ngày 14/11/2020, 37 đối tượng nói trên đã vào các Tiểu khu 618, 619, 620, 621 và 622 thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cắt hạ tổng cộng 43m3 gỗ Căm xe.