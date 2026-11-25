Sau khi nhận tiền của bà T., Thắng không mua đất như cam kết mà dùng vào việc trả nợ, chi tiêu cá nhân.

Ngày 25/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ Hồ Đắc Thắng (SN 1991, thường trú tại 50/2 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) - đối tượng bị truy nã đặc biệt theo Quyết định truy nã ngày 26/10/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hồ Đắc Thắng bị bắt giữ. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra, Hồ Đắc Thắng và bà N.T.T. (SN 1994, thường trú tại xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi) từng là đồng nghiệp tại một doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến tháng 8/2022, Thắng và bà T. nhiều lần cùng góp vốn mua bán bất động sản nên tạo dựng được sự tin tưởng lẫn nhau. Đến tháng 8/2022, do làm ăn thua lỗ, Thắng đưa ra thông tin gian dối về việc đầu tư hai thửa đất tại phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng và đề nghị bà T. góp vốn với tổng số tiền 3,85 tỷ đồng.

Tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác trước đó cùng mức lợi nhuận được Thắng hứa hẹn, bà T. đã chuyển tổng số tiền 3,85 tỷ đồng cho Thắng để đầu tư mua đất. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thắng không sử dụng để mua đất như cam kết mà dùng vào việc trả nợ, chi tiêu cá nhân và chi trả lợi nhuận từ hoạt động đầu tư đất cho một số người khác. Đến tháng 7/2024, khi phát hiện sự việc, bà T. yêu cầu Thắng hoàn trả lại tiền nhưng đối tượng không thực hiện mà bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt toàn bộ liên lạc với bà T. và gia đình.

Trong thời gian lẩn trốn tại TP Hà Nội, Thắng làm nghề tự do, thường xuyên thay đổi nơi ở, không sử dụng tài khoản ngân hàng và số điện thoại chính chủ nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Đến ngày 11/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lực lượng, bắt giữ thành công Hồ Đắc Thắng khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Long Biên, TP Hà Nội và áp giải về Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra, xử lý.