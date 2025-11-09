Royal Enfield Flying Flea S6: Xe máy điện scrambler đậm chất hoài cổ sắp ra mắt, hứa hẹn thay đổi cuộc chơi xe địa hình điện

Sau khi gây chú ý với mẫu xe đô thị Flying Flea C6 hồi đầu năm, Royal Enfield tiếp tục mở rộng tầm nhìn bằng một mẫu xe mang tinh thần phiêu lưu và tự do, đúng chất của những "tay lái hoài cổ" nhưng sống trong thời đại công nghệ.

Flying Flea S6 được phát triển như "người anh em off-road" của mẫu Flying Flea C6, nhưng mang đến phong cách hoàn toàn khác biệt. Mẫu xe này vẫn giữ nét cổ điển đậm chất Royal Enfield với khung xe thanh mảnh, cụm đèn tròn truyền thống và các chi tiết mạ kim loại tinh tế, tuy nhiên Flying Flea S6 lại sở hữu khả năng chinh phục địa hình ấn tượng.

Flying Flea S6 có chung thiết kế với Flying Flea C6 đô thị, nhưng cũng được trang bị bộ phụ kiện off-road hữu ích trên những con đường mòn gồ ghề.



Xe được trang bị bộ lốp gai Ceat dual-sport cùng vành nan hoa 19 inch trước và 18 inch sau, kết hợp với phuộc trước upside-down hành trình dài và tất cả những điều này đều hướng tới việc tạo nên sự cân bằng giữa phong cách scrambler cổ điển và sức mạnh của một chiếc mô tô địa hình thực thụ.

Phần yên xe phẳng kiểu enduro, tay lái cao và gác chân đặt giữa giúp người lái có tư thế thoải mái, linh hoạt khi điều khiển trên nhiều dạng địa hình khác nhau. Vỏ pin làm bằng hợp kim magiê được tạo hình độc đáo với họa tiết cánh gió nổi bật, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa hỗ trợ tản nhiệt hiệu quả.

Và trên thực tế, ở thời điểm hiện tại, Royal Enfield chưa công bố thông số chi tiết của mẫu xe này, nhưng xác nhận động cơ điện mô-men xoắn cao là trái tim của Flying Flea S6, hứa hẹn đem lại cảm giác "vặn ga là dính đường".

Flying Flea S6 tích hợp nhiều công nghệ hữu ích, bao gồm các thiết bị hỗ trợ người lái nhạy cảm với độ nghiêng, chế độ lái có thể tùy chỉnh và chế độ lái không cần chìa khóa thông qua điện thoại hoặc đồng hồ thông minh của bạn.

Điểm đáng ngạc nhiên là mẫu xe scrambler điện này lại sở hữu hàng loạt công nghệ tiên tiến, vượt xa những gì người ta từng kỳ vọng ở một thương hiệu nổi tiếng với chất "cơ khí nguyên bản".

Bảng đồng hồ TFT tròn 3,5 inch hỗ trợ Bluetooth, Wi-Fi và cả 4G, cho phép dẫn đường từng chặng, nhận thông báo và điều khiển bằng giọng nói. Người dùng có thể kết nối với ứng dụng trên điện thoại hoặc đồng hồ thông minh, từ đó kích hoạt chế độ không cần chìa khóa, theo dõi quá trình sạc, chẩn đoán xe hoặc thay đổi chế độ lái chỉ bằng vài thao tác.

Không dừng lại ở đó, Royal Enfield còn trang bị cho Flying Flea S6 hệ thống hỗ trợ người lái toàn diện, bao gồm ABS và kiểm soát lực kéo theo độ nghiêng, cùng các chế độ lái tùy chỉnh và chế độ off-road chuyên biệt, nơi người lái có thể tắt ABS để thực hiện các cú trượt bánh đầy phấn khích. Đây là bước tiến lớn của Royal Enfield trong việc chuyển mình từ hãng xe "truyền thống" sang kỷ nguyên điện hóa thông minh.

Từ những hình ảnh được tiết lộ, bảng đồng hồ hiển thị 75% pin tương đương 92 km, nghĩa là quãng đường lý thuyết khi sạc đầy vào khoảng 122 km - con số phù hợp với một mẫu xe điện scrambler có tính ứng dụng cao. Dù Royal Enfield chưa công bố phạm vi di chuyển chính thức, nhưng nhiều chuyên gia dự đoán hãng có thể tiếp tục cải tiến để đạt tầm hoạt động tốt hơn trước khi ra mắt thương mại.

Flying Flea S6 dự kiến ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2026, với mức giá được cho là cao hơn đôi chút so với Flying Flea S6 (7.000 euro, tương đương hơn 200 triệu đồng). Dù vậy, mức giá này vẫn khá "dễ chịu" nếu xét đến những gì xe mang lại, đặc biệt là khi so sánh với đối thủ trực tiếp Zero FX, mẫu xe điện địa hình có giá khoảng 12.500 USD (tương đương khoảng 330 triệu đồng) và phạm vi hoạt động 160 km.

Và nếu Royal Enfield Flying Flea S6 được đưa về Việt Nam, nó nhiều khả năng sẽ chiếm một ngách ngách "premium" hơn là đối đầu trực diện với những mẫu xe điện giá rẻ đang bán chạy trên thị trường.

So với Dat Bike (thương hiệu Việt có lợi thế về giá, thiết kế hợp thị hiếu người trẻ), Yadea (độ phủ sản phẩm rộng, giá mềm) hay VinFast (hệ sinh thái pin/trạm sạc, hậu mãi mạnh), Flying Flea S6 nổi bật ở DNA thương hiệu cổ điển, cảm giác lái scrambler, khung gầm/khung thép và bộ phụ kiện off-road cùng mức độ hoàn thiện cơ khí - những yếu tố mà người chơi "máu" sẵn sàng trả thêm tiền.

Tuy nhiên thách thức mà mẫu xe này phải đối mặt tại thị trường Việt lại không hề nhỏ: giá bán dự kiến cao gấp nhiều lần so với các mẫu điện phổ thông, chi phí nhập khẩu/thuế có thể đẩy giá lên cao nữa, và nếu không kèm mạng lưới bảo hành-bảo trì rộng khắp hay phương án pin/sạc phù hợp, đại đa số khách hàng đô thị sẽ ưu tiên VinFast hoặc các thương hiệu nội địa khác vì tiện lợi và chi phí sở hữu thấp hơn.

Flying Flea S6 không chỉ là bước thử nghiệm táo bạo của Royal Enfield trong phân khúc xe điện, mà còn là lời tuyên bố mạnh mẽ rằng "cảm xúc lái thuần túy" vẫn có thể tồn tại trong thế giới mô tô điện.

Giữa thời đại mà hầu hết xe điện đều mang hình dáng hiện đại, vô cảm và thiên về công nghệ, S6 nổi bật với cá tính hoài cổ nhưng lại ẩn chứa một tương lai hoàn toàn mới của Royal Enfield, nơi những giá trị truyền thống và tiến bộ công nghệ cùng song hành trên hành trình phiêu lưu không giới hạn.