Rostec: Xe tăng T-72B3M có khả năng gần như vô tận

Bạch Dương |

Mặc dù ra đời đã nửa thế kỷ nhưng xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 vẫn có vị trí rất quan trọng trong Quân đội Nga.

Theo đại diện Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, nhờ tiềm năng hiện đại hóa, xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-72B3M là một nền tảng với khả năng gần như vô tận.

"Khả năng hiện đại hóa càng lớn, trang thiết bị chiến đấu càng tốt. Xe tăng T-72B3M do Tập đoàn Uralvagonzavod (UVZ) của chúng tôi sản xuất là một nền tảng với khả năng gần như vô tận", một thông điệp trên kênh Telegram của tập đoàn cho biết.

Đáng chú ý là phương tiện chiến đấu này vượt trội hơn đáng kể so với các mẫu T-72 trước đó nhờ hệ thống ngắm bắn hiện đại, trang bị bảo vệ mới và động cơ mạnh mẽ hơn nhiều.

"T-72 vẫn là một loại xe tăng module có thể nhanh chóng được cấu hình lại để đáp ứng các mối đe dọa và thách thức cụ thể. Trên chiến trường Ukraine, khoảng 200 sửa đổi khác nhau đã được thực hiện đối với thiết kế của xe tăng".

"Những cải tiến như vậy nhằm mục đích tăng cường sức mạnh, khả năng bảo vệ và tính cơ động của dòng xe tăng T-72 nguyên bản. Tuy nhiên, tiềm năng hiện đại hóa vẫn còn rất lớn", đại diện của Rostec nhấn mạnh.

Tập đoàn này lưu ý rằng T-72 đã đi vào lịch sử với tư cách là xe tăng chiến đấu chủ lực được sản xuất nhiều nhất và có khả năng chiến đấu cao nhất trên toàn thế giới. Nó cũng đóng vai trò là nền tảng bánh xích được bảo vệ cao cho toàn bộ dòng xe chuyên dụng.

T-72 là cơ sở cho các hệ thống phun lửa hạng nặng Buratino và Solntsepek (TOS), xe bắc cầu MTU-72, xe sửa chữa và cứu hộ bọc thép BREM-1, và xe công binh dọn chướng ngại vật IMR-2.

Sự tin cậy của nền tảng T-72 đã khiến cho cỗ chiến xa "đình đám" và nhận được rất nhiều kỳ vọng là T-14 Armata đang phải ở trong "trạng thái chờ", khi chưa chứng minh được mức độ tin cậy vượt trội và cái giá để sản xuất quy mô lớn.

