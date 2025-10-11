Rostec tuyên bố Yak-130M sở hữu những năng lực chiến đấu mới

Thông tin trên được đăng trên trang web chính thức của Rostec ngày 10/10.

Nguyên mẫu “được đưa vào các cuộc thử nghiệm mặt đất và bay. Song song với đó, 2 chiếc khác đang được lắp ráp,” theo tuyên bố của Tập đoàn.

Bản tin nêu rõ trong quá trình thử nghiệm mặt đất sẽ kiểm tra các hệ thống mới và được hiện đại hóa trên máy bay. Sau khi hoàn tất các bài kiểm tra mặt đất, nguyên mẫu sẽ được chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên.

Mục tiêu chính của việc hiện đại hóa Yak-130 lên phiên bản Yak-130M là mở rộng năng lực chiến đấu của máy bay.

“Tái trang bị sẽ cho phép Yak-130M sở hữu tên lửa không đối không và vũ khí không đối đất độ chính xác cao có hệ thống dẫn đường vệ tinh và laze.

Máy bay mới sẽ giữ lại tất cả khả năng huấn luyện phi công chiến đấu, đồng thời sẽ được bổ sung các phẩm chất mới của một máy bay chiến đấu,” tuyên bố của Rostec nêu rõ.

Trước đó, Tập đoàn United Aircraft Corporation (UAC), trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ đặt hàng quốc phòng, đã chế tạo và bàn giao một lô Su-34 mới cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS).

Các máy bay trên được cho là đã vượt qua tất cả bài kiểm tra cần thiết. Bên cạnh đó, Su-34 đã chứng tỏ hiệu quả cao khi thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.