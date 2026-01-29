Tập đoàn quốc phòng nhà nước Rostec của Nga vừa thông báo đã bàn giao và triển khai các hệ thống phòng không tầm ngắn Zubr nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu trước mối đe dọa từ UAV.

Theo tuyên bố của Rostec, các hệ thống mới này được phát triển bởi công ty con High Precision Systems và hiện đã bắt đầu đi vào trực chiến.

Các tổ hợp Zubr được thiết kế để bao phủ khu vực cận kề quanh những địa điểm nhạy cảm, nơi UAV và đạn lảng vảng (loitering munitions) ngày càng trở thành mối nguy đối với các cơ sở quân sự và công nghiệp.

Rostec nhấn mạnh rằng hệ thống này được trang bị radar riêng, có khả năng phát hiện cả mục tiêu trên không lớn lẫn nhỏ, bao gồm UAV có tín hiệu thấp và đạn lảng vảng.

Radar của Zubr cung cấp khả năng theo dõi liên tục sau khi phát hiện, cho phép hệ thống vận hành với sự can thiệp tối thiểu từ người điều khiển.

Khả năng tự động phát hiện và hiệu quả thử nghiệm

Ông Bekhan Ozdoev, Giám đốc công nghiệp của cụm vũ khí thuộc Rostec và thành viên Cục Liên hiệp các nhà chế tạo máy Nga, cho biết: “Hệ thống tự động phát hiện UAV và đưa vào chế độ theo dõi. Người điều khiển chỉ cần đưa ra quyết định và ra lệnh khai hỏa. Trong quá trình thử nghiệm, tổ hợp đã chứng minh hiệu quả cao đối với các mục tiêu nhỏ và tốc độ cao.”

Zubr bao gồm bốn mô-đun chiến đấu, một sở chỉ huy tập trung và một radar, tạo thành một đơn vị phòng không độc lập. Rostec khẳng định các hệ thống này đã bắt đầu trực chiến để bảo vệ liên tục các cơ sở hạ tầng, tuy nhiên không tiết lộ cụ thể địa điểm hay đơn vị được trang bị.

Tăng cường phòng thủ trước các cuộc tấn công UAV

Zubr được thiết kế như một phương tiện phòng thủ điểm, thay vì là khí tài đánh chặn chiến lược, nhằm bảo vệ trực tiếp khu vực xung quanh các mục tiêu giá trị cao.

Các tính năng tự động phát hiện và theo dõi của hệ thống giúp giảm thời gian phản ứng và khối lượng công việc của người vận hành trong các cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn, vốn đã gia tăng trong những tháng gần đây.

Việc Rostec triển khai Zubr cho thấy Nga đang chú trọng tăng cường năng lực phòng thủ trước mối đe dọa ngày càng phổ biến từ UAV và đạn lảng vảng. Với khả năng hoạt động độc lập, hiệu quả đã được kiểm chứng trong thử nghiệm, hệ thống này hứa hẹn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các cơ sở trọng yếu trước nguy cơ tấn công trên không.