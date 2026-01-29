Hiện tượng lạ khiến nhiều hộ dân hoang mang: Công an vào cuộc, phát hiện vật thể không rõ nguồn gốc

Việc tự ý lắp đặt các thiết bị kích sóng điện thoại không rõ nguồn gốc đang trở thành vấn đề gây ảnh hưởng đến an ninh thông tin. Mới đây, lực lượng chức năng TP. Cần Thơ đã phát hiện và xử lý một trường hợp sử dụng thiết bị kích sóng trái phép.

Cụ thể, ngày 13/01/2026, qua công tác phối hợp nắm, kiểm soát tần số vô tuyến điện trên địa bàn thành phố, cơ quan chức năng phát hiện một bộ thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện (thiết bị kích sóng điện thoại) không có Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện được lắp đặt tại nhà riêng của một hộ dân thuộc phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ.

Chủ hộ cho biết, do khu vực nhà ở có sóng điện thoại yếu, khó khăn trong liên lạc nên đã tự ý mua thiết bị kích sóng trên Tiktok về lắp đặt. Tuy nhiên, người này không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của thiết bị, thiết bị không được gắn tem hợp quy, không có Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện do cơ quan có thẩm quyền cấp. Qua đo đạc kỹ thuật, lực lượng chức năng xác định thiết bị này không đảm bảo tiêu chuẩn, gây can nhiễu nghiêm trọng cho các trạm phát sóng di động (BTS) của các nhà mạng viễn thông trong khu vực lân cận. Điều này dẫn đến tình trạng người dân xung quanh thường xuyên gặp hiện tượng mất sóng, rớt cuộc gọi hoặc không thể truy cập internet.

Hơn nữa, các thiết bị kém chất lượng, không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao và không đảm bảo các chỉ số an toàn về bức xạ điện từ.

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV đã lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ thiết bị vi phạm và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 58, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ).

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Việc sử dụng thiết bị kích sóng điện thoại dù có thể giúp cải thiện liên lạc trong khu vực sóng yếu nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể gây can nhiễu, ảnh hưởng đến hoạt động thông tin liên lạc của các tổ chức, cá nhân xung quanh như: gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của các nhà mạng di động, gây rớt hoặc làm gián đoạn liên lạc giữa máy di động và trạm gốc, do đó không nên vì tiện lợi cá nhân mà vi phạm pháp luật.

Việc cá nhân tự ý sử dụng thiết bị kích sóng điện thoại là hành vi vi phạm pháp luật; tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây can nhiễu, làm gián đoạn kết nối giữa máy di động và trạm gốc, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của các nhà mạng, hoạt động thông tin liên lạc của các tổ chức, cá nhân xung quanh; đe dọa tới an ninh, an toàn hệ thống thông tin vô tuyến điện quốc gia.

Tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu sử dụng thiết bị vô tuyến điện, kể cả thiết bị thuộc danh mục được miễn giấy phép (như micro không dây, thiết bị truyền hình ảnh không dây, thiết bị nhận dạng vô tuyến, thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến...) cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy. Trong trường hợp gặp khó khăn về vùng phủ sóng, người dân nên liên hệ trực tiếp với nhà mạng qua số hotline để được hỗ trợ kỹ thuật, tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng thiết bị kích sóng điện thoại trái phép.