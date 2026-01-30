Cầu xếp ba đoạn, làm bằng thép kết cấu cường độ cao, có thể chịu tải trọng lên đến 60 tấn và dài 20 mét. Khoảng không giữa các dầm được che chắn bằng tấm chắn, cho phép cả xe bánh xích và xe bánh lốp di chuyển qua.