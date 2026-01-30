HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Rostec nói về hiệu quả đặc biệt của 'xe tăng bắc cầu' MTU-90

Bạch Dương |

Khả năng bảo vệ cao của "xe tăng bắc cầu" MTU-90M cho phép nó được sử dụng hiệu quả trong chiến đấu.

Hiệu quả đặc biệt của xe tăng bắc cầu MTU - 90 m trong công nghệ quân sự 2026 - Ảnh 1.

Theo Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, khả năng bảo vệ cao của cầu dã chiến được thiết lập từ "xe tăng bắc cầu" MTU-90M, do Uralvagonzavod (thuộc Rostec) sản xuất là rất hữu dụng.

Hiệu quả đặc biệt của xe tăng bắc cầu MTU - 90 m trong công nghệ quân sự 2026 - Ảnh 2.

Phương tiện thiết giáp sử dụng khung gầm xe tăng T-90 này được sử dụng cả để xây dựng cầu trong chiến đấu và để vận chuyển thiết bị tự động đến những khu vực nguy hiểm nhất trong các vụ hỏa hoạn.

Hiệu quả đặc biệt của xe tăng bắc cầu MTU - 90 m trong công nghệ quân sự 2026 - Ảnh 3.

"Có những video ghi lại cảnh phương tiện cơ giới MTU-90M tạo ra một đường dốc gần một tòa nhà đang cháy, cho phép các thiết bị chuyên dụng tiếp cận gần hơn với đám cháy".

Hiệu quả đặc biệt của xe tăng bắc cầu MTU - 90 m trong công nghệ quân sự 2026 - Ảnh 4.

"Bằng cách này, ví dụ, các thiết bị chữa cháy tự động có thể được triển khai đến những khu vực quá nguy hiểm đối với con người", đại diện Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec cho biết.

Hiệu quả đặc biệt của xe tăng bắc cầu MTU - 90 m trong công nghệ quân sự 2026 - Ảnh 5.

Cầu xếp ba đoạn, làm bằng thép kết cấu cường độ cao, có thể chịu tải trọng lên đến 60 tấn và dài 20 mét. Khoảng không giữa các dầm được che chắn bằng tấm chắn, cho phép cả xe bánh xích và xe bánh lốp di chuyển qua.

Hiệu quả đặc biệt của xe tăng bắc cầu MTU - 90 m trong công nghệ quân sự 2026 - Ảnh 6.

Chiếc xe này cũng có thể được sử dụng trong các hoạt động cứu hộ. Thời gian triển khai cầu là 2 phút rưỡi, và mức độ bảo vệ của khung thân tương đương với xe tăng T-90 tiêu chuẩn.

Hiệu quả đặc biệt của xe tăng bắc cầu MTU - 90 m trong công nghệ quân sự 2026 - Ảnh 7.

Kíp lái có thể dựng cầu mà không cần rời khỏi cabin. Khoang chiến đấu được bịt kín hoàn toàn và có khả năng bảo vệ an toàn khỏi ô nhiễm phóng xạ và hóa chất.

Hiệu quả đặc biệt của xe tăng bắc cầu MTU - 90 m trong công nghệ quân sự 2026 - Ảnh 8.

"Tất cả những điều này làm cho xe tăng bắc cầu MTU-90M trở nên lý tưởng cho các cuộc đột phá nhanh chóng và những hoạt động dưới hỏa lực của đối phương", Tập đoàn Rostec nhận định.

Chuyên gia công nghệ: "Hãy nghe tôi, chạy ra cửa hàng và chỉ mua những mẫu điện thoại kiểu này"



Tags

Rostec

MTU-90

Xe tăng bắc cầu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại