Rostec lần đầu trình làng UAV tàng hình phóng từ tiêm kích Su-57E

Rostec sẽ lần đầu giới thiệu dòng UAV tàng hình đa nhiệm có khả năng phóng từ tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57E tại Ai Cập.

Ngày 3/9, tập đoàn quốc phòng Nga Rostec thông báo sẽ lần đầu công bố dòng máy bay không người lái (UAV) đa nhiệm công nghệ tàng hình, được thiết kế để phóng từ tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57E.

Rostec cho biết màn ra mắt thế giới của dòng UAV này sẽ diễn ra tại Triển lãm Hàng không quốc tế El Alamein 2026, trong khuôn khổ triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế tổ chức tại Ai Cập.

Theo Rostec, các nền tảng không người lái mới có khả năng giảm mức độ bị phát hiện, tầm hoạt động xa và tốc độ cao. UAV được thiết kế với nhiều dạng cánh khác nhau, cho phép thực hiện nhiều nhiệm vụ trên chiến trường.

Những thiết bị này có thể được sử dụng cho cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công mục tiêu.

Việc tích hợp UAV với Su-57E được xem là hướng phát triển nhằm mở rộng khả năng tác chiến của tiêm kích thế hệ thứ 5.

Thay vì chỉ hoạt động như một máy bay chiến đấu độc lập, Su-57E có thể mang và triển khai các nền tảng không người lái để thực hiện nhiệm vụ ở khoảng cách xa hơn.

Ngày 2/9, Rostec cũng thông báo tập đoàn Kalashnikov, thuộc Rostec, sẽ lần đầu đưa ra thị trường quốc tế hệ thống chống mục tiêu trên không mang tên Bison.

Hệ thống Bison sử dụng súng máy xe tăng Kalashnikov PKT cỡ nòng 7,62mm, có khả năng tự phát hiện và bắt bám UAV, sau đó truyền thông tin chỉ thị mục tiêu cho người điều khiển.

Giám đốc công nghiệp Rostec Bekhan Ozdoyev cho biết hệ thống này đã được đưa vào trực chiến và có khả năng tiêu diệt mục tiêu hiệu quả.

Việc Rostec đồng thời giới thiệu UAV tàng hình phóng từ Su-57E và hệ thống Bison tại thị trường quốc tế cho thấy Nga đang thúc đẩy xuất khẩu các giải pháp không người lái và chống UAV, trong bối cảnh công nghệ máy bay không người lái ngày càng giữ vai trò quan trọng trong các cuộc xung đột hiện đại.