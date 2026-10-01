Rostec công bố loại đạn tuần kích mới sở hữu hiệu quả tác chiến lớn

Tập đoàn Rostec của Nga vừa công bố mẫu khí tài hiện đại kết hợp tính năng vượt trội, mang lại hiệu quả tác chiến cực lớn.

Dan-T là mẫu đạn tuần kích mới nhất của Nga, kết hợp hỏa lực của một tên lửa hành trình với khả năng cơ động của 1 drone, theo Tập đoàn Nhà nước Rostec.

Tập đoàn Rostec nói với báo Krasnaya Zvezda, trên thực tế, một tên lửa hành trình cổ điển đã là một phương tiện bay không người lái (UAV) cánh cố định. Tuy nhiên, không phải mọi UAV cánh cố định đều là tên lửa hành trình.

Mặc dù vậy, trong các mô hình S-71M, S-71K và Dan-T mới, ranh giới này bị xóa mờ.

Các hệ thống này được thiết kế đặc biệt để thực hiện các chức năng của tên lửa hành trình và sở hữu độ chính xác, khả năng cơ động và tầm bắn tương ứng. Đồng thời, chúng rẻ hơn đáng kể so với các tên lửa thông thường.

Rostec chỉ ra, khi các công nghệ sản xuất drone tiếp tục hoàn thiện, sự khác biệt giữa các drone như vậy và chính các tên lửa hành trình sẽ ngày càng trở nên khó phát hiện hơn.

Tập đoàn Rostec nói với TASS, hiệu quả của hệ thống Dan-T đã được xác nhận bởi hàng trăm đợt phóng thành công vào các mục tiêu đối phương trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hệ thống này được thiết kế để sử dụng với máy bay và máy bay trực thăng, gồm các loại của nước ngoài. Kết quả là số lượng các quốc gia quan tâm đến hệ thống này dự kiến sẽ gia tăng.

Các nền tảng không người lái mới nhất như S-71M và S-71K, cũng được thiết kế để phóng từ các máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5, gồm Su-57.