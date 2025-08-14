Rostec: AK-12 chứng minh độ chính xác của súng bắn tỉa

Đại diện Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec cho biết, trong một tình huống chiến đấu, binh sĩ thuộc nhóm tác chiến Dnepr đã bắn hạ liên tiếp nhiều máy bay không người lái của Ukraine bằng súng trường tấn công AK-12. Theo phóng viên chiến trường Poddubny, 11 UAV đã bị phá hủy theo cách này chỉ trong một đêm.

"AK-12 có độ chính xác bắn cao. Độ lệch đạn ở khoảng cách 100 mét không vượt quá 5 - 6 cm, ngang bằng với những khẩu súng trường tấn công tốt nhất thế giới".

"Đồng thời vũ khí này có độ cân bằng tốt, cò súng tiện lợi và thiết kế công thái học tốt, cho phép kiểm soát mọi lực và độ giật khi bắn. Với khẩu súng nói trên, một xạ thủ giỏi có thể phát huy hết khả năng của mình", Đại diện Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec cho biết.

Súng trường tấn công AK-12 là vũ khí tiêu chuẩn của binh sĩ Nga chiến đấu tại Ukraine.

Thiết bị nhìn đêm cũng đóng vai trò quan trọng giúp cuộc chiến chống máy bay không người lái thành công. Thanh ray Picatinny trên AK-12 cho phép lắp đặt bất kỳ loại kính ngắm và thiết bị bổ sung nào.

Súng trường tấn công AK-12 dễ sử dụng hơn nhờ báng có thể điều chỉnh độ dài và gấp gọn sang bên phải, đi kèm dây đeo đa năng và bộ chọn chế độ bắn phát một hoặc liên thanh rất linh hoạt.

Dựa trên phiên bản tiêu chuẩn AK-12, tổng cộng 2 biến thể nòng ngắn bao gồm AK-12K (carbine) và AK-12SK (tiểu liên) đã được chế tạo.

Không chỉ có vậy, dựa trên họ súng AK-12 dùng đạn 5,45 mm, "gia đình mười lăm" bao gồm AK-15, AK-15K và AK-15SK cũng đã được tạo ra, chúng sử dụng đạn 7,62 mm có uy lực rất lớn.

Ra mắt súng trường tấn công nhỏ gọn AK-12K và AK-12SK.

Theo Rossiyskaya Gazeta