iPhone 18 Fold màn hình gập của Apple sắp ra mắt, giá khởi điểm từ 50 triệu đồng

Theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng và nhà phân tích của JPMorgan Chase, Apple đang chuẩn bị cho một màn ra mắt được mong đợi từ lâu. Trong bối cảnh các hãng Android đã có nhiều năm kinh nghiệm, sự xuất hiện muộn màng của Apple được kỳ vọng sẽ định nghĩa lại tiêu chuẩn của phân khúc cao cấp này.

Sản phẩm này hứa hẹn sẽ mang đến những công nghệ đột phá như camera ẩn dưới màn hình và chip 2nm, nhưng đi kèm một mức giá cao ngất ngưởng, đặt ra câu hỏi lớn về khả năng khuynh đảo thị trường.

Cấu hình đột phá, khẳng định vị thế dẫn đầu

iPhone 18 Fold được dự đoán sẽ sở hữu những thông số kỹ thuật hàng đầu, thể hiện triết lý "hoặc không làm, hoặc làm tốt nhất" của Apple:

Màn hình trong: Kích thước lớn 7,76 inch với độ phân giải siêu cao 2713x1920. Điểm nhấn đắt giá nhất là công nghệ camera ẩn dưới màn hình, tạo ra một không gian hiển thị hoàn hảo, không khiếm khuyết.

Màn hình ngoài: Kích thước 5,49 inch, được tối ưu cho việc sử dụng bằng một tay một cách thuận tiện.

Hiệu năng: Máy sẽ được trang bị chip A20, con chip đầu tiên sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC, hứa hẹn mang lại hiệu suất và khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội so với đối thủ.

Máy có thể mỏng chỉ 4,5mm khi mở ra, và khoảng 9mm khi gập lại, mặc dù các tin đồn về độ dày vẫn còn khác nhau. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo của Apple cho rằng máy sẽ dày 4,5mm, trong khi người rò rỉ thông tin trên Weibo, Instant Digital, cho biết máy sẽ dày 4,8mm khi mở ra.

Mức giá cao và chiến lược định vị xa xỉ

Thông tin rò rỉ cho biết iPhone 18 Fold sẽ có giá khởi điểm 1.999 USD (tương đương gần 50 triệu đồng) cho phiên bản thấp nhất. Mức giá này cao hơn đáng kể so với các đối thủ hàng đầu như Samsung Galaxy Z Fold hay Huawei Mate X.

Đây được xem là một chiến lược định giá táo bạo của Apple, nhằm định vị sản phẩm như một món "hàng hiệu" trong thế giới điện thoại gập. Thay vì cạnh tranh về giá, Apple nhắm đến nhóm khách hàng trung thành, những người sẵn sàng chi trả cho sự khác biệt và cảm giác sở hữu một sản phẩm độc đáo, dẫn đầu xu hướng.

Thách thức và cơ hội viết lại cuộc chơi

Sự gia nhập của Apple chắc chắn sẽ tạo ra một cú hích lớn. Với lợi thế tuyệt đối về hệ sinh thái phần mềm, hiệu năng chip và sự tối ưu hóa của hệ điều hành iOS, iPhone 18 Fold có khả năng thu hút một lượng lớn người dùng cao cấp chuyển đổi từ Android.

Tuy nhiên, thách thức vẫn còn đó. Hai vấn đề cố hữu của điện thoại gập là nếp gấp màn hình và độ bền vẫn chưa được giải quyết triệt để. Nếu Apple có thể tạo ra đột phá ở hai khía cạnh này, kết hợp với sức mạnh thương hiệu, họ hoàn toàn có thể thay đổi cục diện thị trường. Ngược lại, nếu sản phẩm không có gì nổi bật ngoài một màn hình gập, nó có nguy cơ bị xem là một lựa chọn "giá cao cấu hình thấp".

Cuối cùng, điều người dùng mong đợi ở iPhone 18 Fold không chỉ là một thiết bị có thể gập lại, mà phải là một cuộc cách mạng về trải nghiệm tương tác. Bởi lẽ, sự đột phá thực sự không đến từ việc chạy theo xu hướng, mà đến từ việc định nghĩa lại cuộc chơi.



