Một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi nhà cổ sinh vật học Victor Beccari từ Đại học Ludwig-Maximilians (Đức) đã trình bày về một mẫu vật độc đáo: Quái vật Pleurosaurus "sơ sinh", được khai quật từ thành hệ Mörnsheim ở bang Bavaria - Đức.

"Rồng quái vật" Pleurosaurus - Ảnh đồ họa: Roberto Ochoa

Pleurosaurus là một chi bò sát biển đã tuyệt chủng, sống vào khoảng 150 triệu năm trước, tức cuối kỷ Jura.

Chúng được mô tả với thân hình dài và thon, cùng một chiếc đuôi có vây như rồng trong truyền thuyết. Tuy nhiên, thân hình chúng gần như trơn nhẵn để phù hợp với việc bơi lội để săn mồi trong đại dương.

Pleurosaurus cũng có họ hàng gần với rồng Komodo và thằn lằn ngày nay.

Hóa thạch con non vừa được khai quật ở Đức - Ảnh: Beccari và cộng sự

Theo TS Beccari, hiện tại có hai loài trong chi này đã được biết đến là Pleurosaurus goldfussi và Pleurosaurus ginsburgi.

Khoảng 15 con "rồng quái vật" nhóm này đã được tìm thấy trên thế giới nhưng chưa từng có mẫu vật non nào được tìm thấy trước đây.

Hóa thạch ở Bavaria có các đặc điểm rõ ràng của một cá thể non: Răng nhỏ, chưa mòn; xương chưa phát triển đầy đủ; đốt sống vẫn đang trong quá trình hình thành.

Vì vậy, phát hiện này đã lấp đầy một khoảng trống quan trọng trong việc hiểu biết về sự phát triển và lớn lên của Pleurosaurus.

Hóa thạch này cũng cho thấy nhiều điểm tương đồng với một chi bò sát biển khác là Acrosaurus, giúp các nhà khoa học có thêm manh mối cho cuộc truy tìm "gia phả" những con rồng quái vật.

Họ cũng đặt ra một giả thuyết thú vị: Acrosaurus có thể không phải là một chi riêng biệt, mà chỉ là những con Pleurosaurus non.