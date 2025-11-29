Rolls-Royce Phantom lên mâm kiểu Rolex: Khi xe siêu sang cũng cần một món trang sức riêng

Phantom độ mâm Novitec nổi bật trên phố. Ảnh: Carscoops

Hãng độ Novitec vừa tạo ra một bản độ Rolls-Royce Phantom 8 gây chú ý đặc biệt khi trang bị bộ mâm lấy cảm hứng từ mặt đồng hồ Rolex Submariner. Thiết kế này biến chiếc sedan siêu sang thành một tuyên ngôn cá tính mạnh, khác hẳn với sự kín đáo vốn có của thương hiệu Anh Quốc.

Chiếc Phantom trong bài thuộc về một chủ nhân là người kinh doanh ngành kim hoàn tại Đức. Đây là lý do bộ mâm được tạo hình như một chiếc Submariner thu nhỏ: phần viền mô phỏng vòng bezel với các rãnh cắt ấn tượng, chi tiết vạch chia phút và phong cách chữ tương tự mặt đồng hồ. Trung tâm mâm còn in tên chủ xe “Klaus” cùng dòng chữ tiếng Đức có nghĩa “Tiệm kim hoàn yêu thích của bạn tại Kö”, ám chỉ tuyến phố mua sắm xa xỉ Königsallee ở Düsseldorf.

Bộ mâm lấy cảm hứng từ mặt đồng hồ Rolex Submariner. Ảnh: Carscoops

Bộ mâm này được chế tác riêng, thay thế loại SP3 nguyên bản của Phantom. Bằng cách đưa thiết kế đồng hồ cao cấp lên ngoại thất, Novitec đã tạo ra một chi tiết vừa mang tính trang trí, vừa thể hiện đúng sở thích và nghề nghiệp của chủ nhân. Với cách tiếp cận táo bạo này, chiếc xe vốn đã nổi tiếng sang trọng và êm ái nay trở thành điểm nhấn mỗi khi xuất hiện trên đường.

Nhiều người xem đây là một lựa chọn thể hiện sự phô trương, trong khi một số khác lại đánh giá cao sự sáng tạo và tính cá nhân hóa. Trong bối cảnh giới chơi xe ngày càng thích thể hiện chất riêng, sự kết hợp giữa đồng hồ xa xỉ và xe siêu sang không còn xa lạ, nhưng việc đưa cả mặt đồng hồ lên mâm xe theo kiểu trực diện như thế này vẫn là điều hiếm thấy.

Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, phiên bản Rolls-Royce Phantom gắn mâm “Submariner” vẫn đạt được mục tiêu rõ ràng: không phải để hòa lẫn vào dòng xe sang ngoài phố, mà để thu hút mọi ánh nhìn. Với một chủ nhân muốn chiếc xe trở thành đại diện cho phong cách và thương hiệu cá nhân, đây chính là cách thể hiện triệt để nhất.

Một số hình ảnh chiếc Phantom 8 có bộ mâm độc đáo: