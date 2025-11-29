Ghế ô tô trẻ em cháy hàng; Mercedes CLK GTR Roadster 342 tỷ đồng bị tịch thu

Cháy hàng ghế ô tô trẻ em trước “giờ G”

Từ 1/1/2026, khi quy định bắt buộc ô tô chở trẻ em phải trang bị ghế hoặc đệm an toàn có hiệu lực, thị trường ghế ô tô trẻ em tại TP.HCM và Hà Nội “bùng nổ”. Tại một cửa hàng trên đường Tô Hiến Thành, phụ huynh liên tục đến xem, nghe tư vấn và đặt hàng khiến kho hàng gần “cháy”.

Giá ghế dao động: 1 triệu đồng cho dòng booster trẻ lớn, 3–4 triệu cho phân khúc phổ biến, 10 triệu cho dòng cao cấp và có mẫu tới 30 triệu đồng. Việc chọn ghế cần dựa trên độ tuổi, chiều cao, ưu tiên ghế đạt chuẩn ECE R44/04 hoặc R129 (i‑Size), sử dụng ISOFIX nếu có, trẻ dưới 15 tháng nên ngồi ngược chiều.

Dịch vụ cho thuê ghế ô tô từ 150.000–250.000 đ/ngày, hoặc 550.000–850.000 đ/tuần, cũng trở nên phổ biến.

Yamaha TMAX 560 TECH MAX ABS — “vua xe ga mới”

Phiên bản màu Matte Dark Gray của Yamaha TMAX 560 TECH MAX ABS chính thức lên kệ từ ngày 20/1/2026, giá niêm yết 1.644.500 yên (~241 triệu đồng). Mẫu xe nhắm vào khách hàng cao cấp, tìm trải nghiệm touring đỉnh cao, vượt trội so với Honda SH hay SH Mode.

Thiết kế, mức giá và tính năng được đánh giá phù hợp với những ai yêu thích xe ga cao cấp, kết hợp khả năng vận hành mạnh mẽ, tiện ích và thẩm mỹ hiện đại.

Ducati Panigale V4 2025 về Việt Nam — bản nâng cấp chuẩn MotoGP

Chiếc Ducati Panigale V4 2025 được đưa về Việt Nam với nhiều cải tiến: khí động học, khung & hệ thống điện tử lấy cảm hứng từ MotoGP, tối ưu hiệu suất và trải nghiệm lái.

Phần đầu xe được thiết kế lại: đèn LED chữ V tích hợp đèn định vị và xi-nhan, quây khí động học mới giảm lực cản 4%, cánh gió kép tăng lực ép xuống mặt đường. Yên, bình xăng và gác chân tối ưu tư thế lái. Xe dùng động cơ Desmosedici V4 1.103 cc, 216 mã lực, 121 Nm; bản ống xả hiệu năng cao đạt 228 mã lực, phù hợp đường đua lẫn di chuyển hàng ngày.

Mercedes‑Benz CLK GTR Roadster 342 tỷ đồng bị tịch thu

Chiếc Mercedes‑Benz CLK GTR Roadster đời 2002, thuộc nhóm siêu xe cực hiếm toàn cầu, vừa bị FBI tịch thu trong vụ án buôn bán ma túy quốc tế. Xe định giá 13 triệu USD (~342 tỷ đồng).

Phiên bản Roadster mui trần cực hiếm, chỉ khoảng 6 chiếc trên tổng 26 sản xuất. Trang bị động cơ V12 6.9 L, công suất 604 mã lực, mô-men xoắn 775 Nm.

Việc tịch thu minh chứng rằng dù sở hữu xe hiếm, đắt, nếu liên quan tội phạm vẫn có thể bị thu hồi, gây chú ý trong cộng đồng sưu tầm xe toàn cầu.

Điểm sửa xe miễn phí tại Khánh Hòa giúp người dân vùng lũ

Ngày 27/11/2025, Khánh Hòa mở nhiều điểm sửa xe máy miễn phí hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại các điểm như Nhà Thiếu nhi Diên Khánh, nhà thờ Giáo xứ Chợ Mới, UBND phường Nam Nha Trang, mỗi điểm tiếp nhận khoảng 500 xe sáng cùng ngày, thực hiện vệ sinh, thay nhớt, bugi, lọc gió, kiểm tra hệ thống điện, phanh, xích, đèn, ắc‑quy.

Không chỉ xe máy, nhiều thiết bị điện gia dụng bị ngập nước cũng được sửa miễn phí, giúp ổn định sinh hoạt. Người dân bày tỏ xúc động và biết ơn sự hỗ trợ kịp thời.

