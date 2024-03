"Rolls-Royce" của Trung Quốc chuẩn bị trình làng bom tấn sedan mới: Phạm vi hoạt động hơn 800 km, giá dự kiến hơn 700 triệu đồng

Ảnh minh họa

Hongqi New Energy, một thương hiệu con của Hongqi - hãng xe được mệnh danh "Rolls-Royce" của Trung Quốc - đã thông báo mẫu sedan điện Hongqi EH7 sẽ được ra mắt vào ngày 20/3. Hongqi là thương hiệu cao cấp thuộc sở hữu của FAW, được thành lập vào năm 1959.

Năm ngoái, Hongqi đã công bố chiến dịch “All in New Energy” nhằm thúc đẩy quá trình điện khí hóa tất cả các mẫu xe. Cụ thể hơn, trong vòng 3 năm tới, Hongqi New Energy có kế hoạch tung ra 15 mẫu xe sử dụng năng lượng mới bao gồm tất cả các phân khúc từ A, B, C và D, cũng như SUV và MPV.

Về ngoại thất, mặt trước xe khép kín được tích hợp đèn pha hình chữ L sắc sảo ở hai bên. Các yếu tố thiết kế đáng chú ý khác bao gồm tay nắm cửa ẩn, bộ vành 5 chấu kết hợp phanh Brembo màu đỏ và cửa sổ trời toàn cảnh.

Đèn hậu được cấu tạo từ 285 cụm đèn LED và phát ra hiệu ứng ba chiều khi chiếu sáng.

Được định vị là mẫu sedan cỡ trung đến cỡ lớn, mẫu xe mới có kích thước 4980/1915/1490 mm, chiều dài cơ sở 3000 mm. Ngoài ra, người tiêu dùng có thể lựa chọn tổng cộng 6 màu ngoại thất gồm xanh lá cây, tím, bạc, xám, trắng và đen.

Bên trong, khoang lái sử dụng tông màu đen/trắng tương phản, kết hợp với màn hình kép cong 6 inch + 15,5 inch cho bảng đồng hồ và màn hình điều khiển trung tâm, được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8155.

Hongqi EH7 sẽ có hai phiên bản cầu sau (RWD) và cầu phía trước/sau (AWD) cùng với bộ pin lithium ba cấp do CATL cung cấp. Truyền thông Trung Quốc trước đó đã đưa tin rằng phạm vi hoạt động lần lượt là 760 km và 820 km. Trong tương lai, cũng sẽ có các biến thể hoán đổi pin và sạc nhanh tầm xa với phạm vi lên tới 800 km.

Bản RWD được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 253 mã lực, trong khi bản AWD được trang bị động cơ kép phía trước và phía sau có công suất tối đa lần lượt là 202 mã lực và 252 mã lực. Hơn nữa bản RWD sẽ có tốc độ tối đa 190 km/h và thời gian tăng tốc 0 – 100 km/h là 3,9 giây.

Trang d1ev cho biết xe có giá khởi điểm là 29.100 USD, tương đương với khoảng 717 triệu đồng. Dự kiến được bán ra thị trường bắt đầu từ năm 2024, EH 7 là quân bài mới của Hongqi trong việc dẫn đầu cuộc cách mạng xe điện.

Theo CNC