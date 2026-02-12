Rời xa khí đốt Nga, nền kinh tế lớn nhất châu Âu gặp khó: Dự trữ chỉ còn đủ dùng trong 6 tuần?

Ảnh minh họa

Trữ lượng khí đốt của Đức đang chịu áp lực đáng kể khi mức đầy kho giảm xuống còn khoảng 30% trong bối cảnh mùa đông khắc nghiệt nhất trong nhiều năm. Diễn biến này làm dấy lên những lo ngại về khả năng đảm bảo an ninh năng lượng, đặc biệt khi nhu cầu sưởi ấm tăng mạnh do thời tiết lạnh kéo dài.

Đầu tháng Hai, nhiều cơ quan truyền thông Đức đã cảnh báo về tình trạng suy giảm dự trữ. Tạp chí Focus nhận định đợt rét đậm đang làm cạn kiệt nguồn dự trữ khí đốt, trong khi đài truyền hình ntv cho rằng về lý thuyết lượng khí còn lại chỉ đủ dùng trong khoảng sáu tuần và hầu như không còn khả năng chịu thêm áp lực.

Những quan ngại này diễn ra trong bối cảnh Đức đã chấm dứt nhập khẩu dầu khí từ Nga kể từ năm 2022, sau khi xung đột tại Ukraine bắt đầu. Quyết định này từng đặt ra câu hỏi lớn về việc nền kinh tế lớn nhất châu Âu có thể đảm bảo nhu cầu năng lượng mà không phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga hay không. Tuy nhiên, đến năm 2023, Đức đã chứng minh khả năng thích ứng thông qua việc đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và điều chỉnh hạ tầng tiếp nhận.

Khí đốt từ Nga đã được thay thế bằng nguồn cung từ Na Uy và Mỹ, cùng với việc tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) bằng đường biển. Hàng loạt nhà ga LNG được quy hoạch, phê duyệt và đưa vào vận hành trong thời gian ngắn kỷ lục, góp phần củng cố hệ thống cung ứng.

Trước những lo ngại hiện nay, giới chức Đức cho rằng chưa có rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh năng lượng. Bà Susanne Ungrad, người phát ngôn của Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức (BMWE), khẳng định nguồn cung khí đốt “được đảm bảo”, nhờ cơ sở hạ tầng LNG phát triển tại Đức và châu Âu cũng như nguồn cung chủ lực qua đường ống từ Na Uy.

Ông Fiete Wulff, người phát ngôn của Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức, cũng cho biết hiện không ghi nhận mối đe dọa nào đối với nguồn cung. Theo ông, mức độ đầy của các kho chứa chỉ là một trong nhiều chỉ số đánh giá an ninh năng lượng. Một phần đáng kể khí đốt được cung cấp trực tiếp qua các tuyến đường ống và các chuyến hàng LNG từ các nước láng giềng.

Ông Wulff nhấn mạnh ngay cả trong kịch bản mùa đông khắc nghiệt hơn hiện tại, nguồn cung vẫn có thể được đảm bảo. Tuy nhiên, ông lưu ý các rủi ro lớn hơn có thể đến từ những sự kiện gián đoạn bất thường như tấn công khủng bố hoặc sự cố vỡ các tuyến đường ống nhập khẩu chính.

Từ góc độ tư vấn chiến lược, ông Olaf Geyer, phụ trách bộ phận năng lượng tại Đức và Thụy Sĩ của Arthur D. Little, cho rằng nguồn dự trữ hiện tại là đủ trong điều kiện bình thường. Theo ông, nếu các đợt rét đậm không kéo dài quá một đến hai tuần, hệ thống dự trữ và nhập khẩu hiện nay có thể đáp ứng nhu cầu.

Đại diện ngành công nghiệp cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Ông Oskar Burmann thuộc hiệp hội công nghiệp khí đốt và hydro cho biết các yêu cầu pháp lý về mức chứa tối thiểu tại các cơ sở lưu trữ đã được đáp ứng. Bên cạnh đó, với cơ sở hạ tầng LNG hiện có và các kết nối đường ống mới, ngành khí đốt có thể đáp ứng nhu cầu gia tăng ngay cả trong ngắn hạn.

Dù vậy, mức dự trữ giảm sâu giữa mùa đông cho thấy hệ thống năng lượng Đức vẫn chịu thử thách lớn trong giai đoạn chuyển đổi hậu Nga. Diễn biến thời tiết trong những tuần tới và khả năng duy trì ổn định các tuyến nhập khẩu sẽ là yếu tố then chốt quyết định mức độ căng thẳng của thị trường khí đốt châu Âu.