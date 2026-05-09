Rơi từ tầng 29, người phụ nữ lập tức tử vong, 7 người bị thương

Vân Anh
Một phụ nữ được cho là đã rơi từ khu vực hồ bơi trên cao, khiến 7 người bị thương, trong đó có một người nguy kịch.

Vụ việc xảy ra tại khách sạn Indigo ở quận Wan Chai (Hồng Kông, Trung Quốc) vào thứ Hai, ngày 4/5, khoảng 9 giờ sáng giờ địa phương, theo tờ South China Morning Post . Nạn nhân là phụ nữ 69 tuổi, được cho đang lưu trú tại khách sạn cùng chồng. Ban đầu, cảnh sát nhận tin báo có cả một nam và một nữ rơi từ tòa nhà xuống đường Queen’s Road East, nhưng sau đó xác nhận chỉ có người phụ nữ gặp nạn.

Theo nguồn tin, chồng của người phụ nữ đã rời khách sạn vào khoảng 8 giờ sáng để đi khám bác sĩ. Sau đó, người phụ nữ được cho là đã đến khu vực hồ bơi và bị ngã ngay sau 9 giờ sáng.

Rơi từ tầng 29 khách sạn, người phụ nữ tử vong, 7 người bị thương - Ảnh 1.

Khách sạn Indigo tại Hồng Kông (Trung Quốc)

Theo tờ The Standard , người phụ nữ đã tử vong tại chỗ sau khi tông vào một người đi bộ nữ bên dưới. Người đi đường bị thương nhưng vẫn tỉnh táo và được đưa đến Bệnh viện Queen Mary để điều trị.

Vụ va chạm cũng làm vỡ kính ở khu vực xung quanh, khiến một số người qua đường khác bị thương, theo thông tin từ nguồn tin. Trong số đó có một phụ nữ 40 tuổi và con trai 10 tuổi của bà, bị thương do mảnh kính vỡ gần đó. Người phụ nữ đã được đưa đến Bệnh viện Ruttonjee để điều trị.

Tổng cộng có bảy người bị thương trong vụ việc, trong đó có một người bị thương nặng. Giới chức trách chưa công bố danh tính của người phụ nữ này. Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ được cho có tiền sử trầm cảm và đã ngừng dùng thuốc từ tháng 3.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo People

