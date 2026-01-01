Theo báo Thaiger, vào buổi sáng ngày 28/12 - thời điểm xảy ra sự việc, bảo vệ của khu căn hộ phát hiện một người rơi từ trên cao nên lập tức báo cảnh sát. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường và thấy người phụ nữ nằm cạnh hồ bơi trong tình trạng ướt sũng, mặt và mũi chảy nhiều máu. Nhân viên y tế đã khẩn trương sơ cứu và chuyển cô đến bệnh viện để cấp cứu.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết nạn nhân là công dân Thái Lan, 26 tuổi, sống cùng người chồng là người nước ngoài tại căn hộ ở tầng 25. Một số hàng xóm cho hay trước thời điểm xảy ra vụ việc, họ nghe thấy vợ chồng nạn nhân xảy ra cãi vã lớn, bầu không khí căng thẳng kéo dài.

Hình ảnh hiện trường sự việc (Ảnh: Mirror Weekly)

Hiện cảnh sát vẫn chưa thể kết luận nguyên nhân rơi từ trên cao là do tai nạn, do nạn nhân có ý định tiêu cực hay do có tác động từ người khác. Người chồng đã được mời về trụ sở để làm việc, đồng thời cơ quan chức năng đang trích xuất camera an ninh nhằm tái dựng lại toàn bộ diễn biến sự việc.

Các điều tra viên nhận định đây là một trường hợp sống sót hiếm hoi. Từ độ cao 25 tầng, việc giữ được mạng sống được xem là điều gần như không tưởng. Họ cho rằng sức gió mạnh tại thời điểm đó đã làm thay đổi hướng rơi, giúp nạn nhân rơi trúng hồ bơi, qua đó giảm bớt lực va chạm so với rơi xuống nền cứng. Tuy vậy, chấn thương do rơi từ độ cao lớn vẫn rất nghiêm trọng và người phụ nữ hiện vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị, chạy đua với thời gian để giành lại sự sống.

Nguồn: ETtoday