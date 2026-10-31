Rời showbiz lấy chồng, cuộc sống Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đầu tiên giờ ra sao?

Được đánh giá là mỹ nhân đa tài nhưng Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên của Việt Nam dứt khoát rời showbiz rất sớm, "biến mất" hoàn toàn sau khi kết hôn.

Năm 2008, Nguyễn Thuỳ Lâm trở thành Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên của Việt Nam. Khi dự thi Miss Universe cùng năm, cô lọt vào Top 15 chung cuộc.

Người đẹp cũng được biết đến là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có nhiệm kỳ lâu nhất, kéo dài 7 năm. Mãi đến năm 2015, cuộc thi mới trở lại và tìm được người kế nhiệm là Phạm Hương.

Thuỳ Lâm được đánh giá là người đẹp đa tài và năng nổ hoạt động nghệ thuật, từ ca hát, đóng phim đến làm người mẫu. Mỹ nhân sinh năm 1987 xuất hiện trong các bộ phim như Tấm hộ chiếu vào đời, Ghen, Kiều nữ và đại gia... Các vai diễn của cô đều để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả.

Thuỳ Lâm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt Top 15 Miss Universe 2008.

Năm 2010, khi sự nghiệp đang lên cao, Thùy Lâm lên xe hoa với bạn trai lâu năm là tiến sĩ kinh tế. Sau đó, cô lần lượt sinh 2 con là bé Su (tên thật Nguyễn Anh Khôi, sinh năm 2010) và bé Mon (tên thật Nguyễn Thuỳ An, sinh năm 2013).

Kể từ đó, Thuỳ Lâm gần như “đóng băng” các hoạt động nghệ thuật để tập trung vun vén gia đình và nuôi dạy con. Thông tin và hình ảnh của cô đều rất hiếm hoi. Sau khi kết hôn, cô chuyển hẳn ra Hà Nội theo ông xã.

Thuỳ Lâm kết hôn và theo chồng ra Hà Nội sinh sống từ năm 2010.

Sau 18 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thuỳ Lâm sống lặng lẽ nhưng viên mãn hơn bao giờ hết bên người chồng giỏi giang, các con ngoan ngoãn, gia đình gắn kết.

Dù đã gần 40 tuổi và rời giới giải trí nhiều năm, Thuỳ Lâm vẫn giữ được vóc dáng chuẩn cùng nhan sắc được nhận xét là ngày càng mặn mà, gợi cảm. Công việc chính của nàng hậu là kinh doanh mảng làm đẹp.

Những năm gần đây, người đẹp cởi mở hơn khi chia sẻ hình ảnh gia đình trên trang cá nhân. Cô không thường xuyên kể chi tiết về thành tích hay chuyện riêng của các con, mà chủ yếu đăng tải những khoảnh khắc đời thường, vui vẻ bên tổ ấm nhỏ.

Sau 16 năm kết hôn, tình cảm giữa hai vợ chồng vẫn luôn thắm thiết. Thuỳ Lâm tiết lộ, mỗi lúc rảnh rỗi, hai người đều dành thời gian cùng nhau đi du lịch.

Tổ ấm viên mãn của Hoa hậu Thùy Lâm.

Trong video đăng đầu tháng 10, Thùy Lâm cùng con trai nhảy theo nhạc ca khúc Rung động. Hình ảnh ngẫu hứng tại nhà của hai mẹ con hút hàng triệu lượt xem.

Khán giả thích thú trước nét trẻ trung của Thùy Lâm, đồng thời khen dung mạo điển trai của Su. Ở tuổi 16, con trai Thùy Lâm sở hữu vóc dáng cao lớn gần 1m9, gương mặt thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ.

Nhan sắc của Thùy Lâm sau 18 năm đăng quang.

Ở tuổi U40, Thùy Lâm được khán giả khen “đẹp không tuổi”. Những hình ảnh đời thường của cô luôn gây chú ý trên các diễn đàn sắc đẹp. Thùy Lâm cho biết cô giữ thói quen ngủ nghỉ điều độ, duy trì chế độ ăn uống khoa học, chú trọng chăm sóc da bằng cách dưỡng ẩm, uống nhiều nước.

Thùy Lâm từng chia sẻ: “Nhiều người vẫn bảo họ thấy cuộc sống của tôi nhàm chán quá, chỉ quanh ra quẩn vào với chồng con rồi tối thì đi ngủ rất sớm… nhưng tôi lại vô cùng mãn nguyện với cuộc sống hiện tại này. Mọi thứ đều bình yên, hạnh phúc bên chồng và hai con”.